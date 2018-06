Instagram plantearía extender los Stories de seis minutos a una hora

¿ Instagram será el YouTube del futuro? Resulta que la app de fotografía anuncia una funcionalidad que posiblemente permitirá incrementar la duración de las Stories a una hora.



El rumor fue publicado por The Wall Street Journal . Aquí compartimos una parte del reportaje.



La aplicación para compartir fotos y videos, propiedad de Facebook Inc ., se está preparando para lanzar una nueva función que incluirá videos en formato extendido. […] La función, que podría permitir videos de hasta una hora de duración, se enfocará en los vídeos verticales.



Hasta ahora, Instagram no ha permitido a los usuarios publicar vídeos de más de un minuto. La fuente dijo que los planes son provisionales y sujetos a cambios.



En las últimas semanas, Instagram ha tenido conversaciones con los creadores y editores de contenido de la plataforma, relacionadas con la producción de vídeo en formato extendido. Si deciden poner en marcha esta característica, lo estrenarán en la plataforma de Instagram .



¿Se arriesgará Instagram a salirse de la línea original de contenido fresco y corto?