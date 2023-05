Instagram no funciona. Son muchos los afectados y es que cuando intentas ingresar a la app de Meta te aparece un mensaje de error que no se ha podido actualizar el feed. Esto quiere decir que se ha caído a nivel mundial. ¿Cuándo estará operativa?

En la tarde del 21 de mayo Instagram ha se cayó a nivel mundial, generando incomodidad en los usuarios quienes no pueden acceder a las actualizaciones de su feed normal, no tampoco ver los famosos Reels. Pese a ello, Facebook y WhatsApp no han perdido funcionamiento y puedes chatear y ver las fotos de tus amigos sin problema alguno.

Según el portal DownDetector son millones los afectados y que, según el mapa de calor, la caída se registra en diversos países de la región, sumado a Estados Unidos y gran parte de Europa. De momento se desconoce cuáles son las causas y cuándo regresará.

Así registra DownDetector la caída mundial de Instagram que no afecta a otras apps de Meta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÓMO SABER SI INSTAGRAM SE HA CAÍDO

El truco es bastante fácil y, como te hemos mencionado, no es necesario tener que descargar aplicaciones de terceros para saber si Instagram se cayó o no en todo el mundo:

Lo primero será tener la última versión de Instagram tanto en los Android, mediante Google Play , o iPhone, mediante iOS Store .

, o iPhone, mediante . Una vez instaladas la última versión, dirígete a Instagram.

En caso haya algún desperfecto, la app te mandará una notificación.

Sin embargo, también lo puedes revisar manualmente.

De esta manera podrás saber si Instagram presenta problemas de conexión en la actualidad. (Foto: Instagram)

Tan solo pulsa el símbolo del “Corazón” para ver las notificaciones.

Si lees un mensaje de problemas con Instagram, entonces la aplicación está caída en todo el mundo.

En cuanto se recupere, nuevamente Instagram te informará que ya se encuentra operativa al 100%.

Se desconoce si la misma función llegue a WhatsApp, aunque no dudamos que eso ocurra ya que está fuertemente ligada a Facebook e Instagram. De esa manera ya no tienes por qué recurrir a Twitter.