¿Quieres volver a ver todos los “me gusta” en tus fotos? Usa este truco. Instagram se ha convertido en la red social desde donde miles de usuarios, entre jóvenes e influencers, publican una serie de fotos para poder presumir lo último que se han comprado, los lugares que están visitando, promocionar un determinado producto, o simplemente dar a conocer lo que están haciendo.

Gracias a los etiquetados y los hashtag usados para una publicación, cualquier usuario podía conseguir gran cantidad de "me gusta" en menos de unos segundos. Pero eso se ha acabado.

Desde algunos días Instagram cambió su algoritmo, generando que miles de fanáticos en publicar cosas se quedaran sin visualizar la cantidad de “me gustas” que recibía su post.

Actualmente las personas solo puedes ver los likes de las personas que ellos siguen o los siguen. Sin embargo, existe un truco para que esto se pueda revertir.

Solo puedes ver los "me gusta" usando la extensión de Chrome. (Foto: Captura)

Para volver a saber el número de 'me gusta' en la plataforma será sencillo gracias a la herramienta 'The Return of the Likes' (El regreso de los 'me gusta', en español), la cual solo funciona a través de Google Chrome y tendrá que ser instalada en el navegador.

Abriendo la página de Instagram con la extensión descargada, automáticamente se mostrarán los likes en color amarillo debajo de las fotos junto con el contador de comentarios.

La herramienta ha sido desarrollada por la empresa de análisis de redes sociales Socialinsider, que asegura que los datos que se comparten no se envían a sus servidores. Este truco fue dado a conocer y comprobado por el portal especializado TechCrunch, que difunde iniciativas empresariales, productos y sitios web.