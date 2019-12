Una de las cosas que es buscada en internet desde hace mucho tiempo y hoy por fin se descubre. Instagram se ha convertido en una de las redes sociales que más ha calado en el 2019. Miles de personas se han unido con el objetivo de poder compartir sus fotos y colocarles un filtro. Sin embargo, actualmente, la mayoría utiliza dicha plataforma también para publicar sus imágenes y videos denominados Stories.

En dicha sección podrás encontrar las cosas que hacen tus amigos o artistas favoritos y que desean compartir con todo el mundo. Estas fotos desaparecen en menos de 24 horas, por lo que puedes visualizarlos cuantas veces desees.

También puedes sacar una captura de pantalla de las historias de Instagram de cualquier persona, pero eso sí, la app informará al usuario que han realizado un screenshot de su publicación.

La aplicación integró las Stories para que las personas puedan publicar sobre sus actividades diariamente. (Foto: Instagram)

¿Cómo puedo ver un Storie sin que mi amigo se entere de que lo he visto? Cuando observamos esta sección, dejaremos rastro de que nuestra cuenta vio la imagen o video que la persona publicó, pero existe un método para no dejar ningún tipo de rastro.

Si no quieres que cierto usuario sepa que has visto sus Stories, en primer lugar tendrás que acceder a la aplicación para móviles de Instagram, ya sea en iOS o en Android. Una vez abierta, tendrás que acudir a la opción "Ajustes" de tu teléfono.

En las opciones de configuración del mismo deberás acceder a la opción “Ajustes” del teléfono y activar la función “Modo Avión”. Una vez lo hayas hecho, puedes regresar a tu feed de Instagram y seguir accediendo a las diferentes Stories que se han cargado, sin que el usuario sepa que la has visualizado. Obviamente, no podrás acceder a las que se vayan publicando nuevas puesto que no tendrán conexión.

Si bien esta es la forma más fácil de conseguir que no se sepa que has visto una Story, también existe otro camino como, por ejemplo, ver la Story de un usuario y, a continuación, bloquearlo en Instagram. Es una opción quizás algo más drástica pero totalmente útil, ya que Instagran no permite que ningún usuario de su red social pueda comprobar contenido de una cuenta ajena bloqueada.