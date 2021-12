Faltan pocas semanas para que el 2021 pase a la historia, y como se ha hecho una costumbre cuando llega el mes de diciembre, diferentes plataformas comparten el top 10 con lo mejor, por ejemplo: ya se supo cuáles son las aplicaciones más descargadas de la Google Play Store (Facebook) y la App Store de Apple (TikTok); ahora, te enseñaremos la lista con los juegos más descargados por los cibernautas durante el transcurso de este año.

El medio tecnológico Gizmochina, publicó un artículo con la lista del Sensor Tower, una compañía estadounidense que para estas fechas proporciona una serie de datos sobre las aplicaciones móviles, pues a finales de cada año acostumbran a realizar su propio ranking acerca de las apps más descargadas en todo el mundo, tanto en los móviles con sistemas operativos Android como iOS de iPhone. Ambos coinciden en tres juegos, los demás son totalmente distintos.

En Android, Free Fire pasó del tercer lugar en el 2020, a consolidarse en el primer puesto este 2021, más abajo se encuentra Ludo King dando la sorpresa, le sigue en la tercera posición el eterno juego Subway Surfers, a continuación en el cuarto escalón está Bridge Race y luego Join Clash 3D, otro veterano ocupa el sexto lugar, nos referimos a Candy Crush.

En tanto, PUGB Mobile bajo 2 posiciones a diferencia del año pasado y se estanca en el séptimo puesto, lo mismo ocurrió con Roblox en el octavo lugar, finalmente, cierra este top 10 Hair Challenge, Talking Tom Friends.

Los juegos más descargadas de la Google Play

Garena Free Fire

Ludo King

Subway Surfers

Bridge Race

Join Clash 3D

Candy Crush Saga

PUGB Mobile

Roblox

Hair Challenge

Talking Tom Friends

Los juegos más descargadas de la App Store

PUGB Mobile

Project Makeover

Roblox

Subway Surfers

Call Of Duty: Mobile

Among Us

Count Masters

Honor Of Kings

LOL: Wild Rift

Water Sort Puzzle

En iOS la cosa cambia bastante, pues PUGB Mobile trepa hasta el primer lugar, luego viene Project Makeover, Roblox que permanece en el tercer puesto como el año pasado, Subway Surfers que también mantiene su lugar, Call Of Duty: Mobile, el cual baja dos escaños y ahora está en el quinto lugar, le sigue Among Us, quien se coronaba en el 2020 como la app más descargada, pues muchos la utilizaron en épocas de confinamiento por el COVID-19.

Finalmente, aparecen nuevos “rostros” este 2021, pues se aprecia en el séptimo lugar a Count Masters, en la octava posición a Honor Of Kings, luego cierran el top 10 LOL: Wild Rift y Water Sort Puzzle.