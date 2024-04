WhatsApp está teniendo muchas actualizaciones. Según WABeta Info se espera que la app pueda ayudarte a modificar el color completo de toda la plataforma; sin embargo, de momento no se ha hecho efectivo. Es por esa razón que hoy te voy a decir cómo no solamente obtener una nueva tonalidad en la app de Meta, sino también a adquirir el denominado “modo fresa”. ¿Qué se necesita? Los únicos requisitos con los que debes contar son un celular Android, ya que en los iPhone es casi imposible, y una app de terceros que no generará ningún contratiempo en tu dispositivo móvil, ni tampoco introducirá algún tipo de malware. Recuerda que en caso no confíes, puedes realizar una copia de seguridad de tus conversaciones para poder emplear el truco.

Cómo activar el “modo fresa” en WhatsApp

Lo primero será descargar en Google Play la aplicación Nova Launcher .

. Si no la encuentras, puedes emplear este enlace .

. En ese instante deberás abrirla y definir el estilo de cómo deseas que se vea la pantalla de tu móvil .

. Cuando culmines, tendrás que establecerla como predeterminada.

Para ello tienes que ir a Nova Launcher, pulsar sobre la barra naranja y cambiar la capa de personalización.

En ese instante verás la display de otra manera, tal como la quisiste anteriormente.

El segundo paso será buscar el color del ícono de WhatsApp en fresa .

. Solo debes buscar en tu navegador favorito “WhatsApp icon strawberry”.

Descarga el que más te guste y listo.

El tercer paso no debe ser complicado si es que ya tienes todas las herramientas.

Anda al ícono de WhatsApp y presiona alrededor de dos segundos.

WHATSAPP | Si lo que quieres es tener el "Modo fresa", entonces sigue estos pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Te aparecerá una ventana que dice: “Editar”. Presiona sobre ella y nuevamente dale sobre el logo de la app .

. Saldrá un nuevo recuadro, donde tienes que pulsar en Aplicaciones, Fotos, y seleccionar la imagen que descargaste con anterioridad.

Ahora queda definir el tamaño y listo.

Con ello ya tendrás el ícono de WhatsApp en “modo fresa” o “strawberry mode”

