Apple sigue dando la hora con las variaciones de sus nuevos iPhones. En esta ocasión, la firma estadounidense anunció la salida al mercado del iPhone 8, iPhone 8 Plus y el reciente iPhone X en color rojo.



Estas nuevas presentaciones forman parte del Product Red, una serie de ediciones especiales de Apple que buscan promover una mayor conciencia sobre el Sida desde 2016. El dinero obtenido por la venta de estos dispositivos irá destinado a la lucha contra este mal.



La colaboración de Apple con la organización RED ha generado más de US$ 160 millones en donaciones al Fondo Mundial en el transcurso de dos años.



Las nuevas presentaciones del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus de la edición especial RED tendrán un precio base de US$ 996 y en versiones de 64 GB y 256 GB. Por su parte, el iPhone X tendrá una funda de cuero rojo y tendrá un costo de US$ 135.