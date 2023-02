¿Recibes llamadas spam a diario? Esto es sin duda uno de los principales problemas de muchas personas, ya que no pueden realizar sus acciones en el smartphone de forma tranquila sin antes tener que escuchar información innecesaria, publicidad o, en el peor de los casos, estafas.

Sin embargo, no debes preocuparte si tienes un iPhone, esto debido a que existe una alternativa bastante factible que te da la opción de bloquear los números ocultos que suelen llamar muy seguido y que a la larga resulta difícil de tolerar, sobre todo, si la información que brindan no es importante.

En ese sentido, desde DEPOR te compartimos una guía detallada para que ya no vuelvas a recibir estas llamadas de spam ni tengas que bloquearlas de forma individual, por lo que ahorrarás bastante tiempo. Presta atención a las indicaciones.

Truco para bloquear las llamadas de números ocultos en el iPhone

Recibir llamadas no deseadas y que no sepas sus números es una de las peores cosas que puedes pasar, pero no todo está perdido, ya que existe una forma de bloquearlas desde un iPhone.

Desde tu iPhone, entra al menú principal.

Ahora, dirígete a la app Configuración.

Entre las opciones disponibles, selecciona Teléfono.

Deslízate hacia la parte baja de la pantalla y toca en Silenciar llamadas desconocidas.

Notarás cómo el interruptor está desactivado, tendrás que pulsar en este para activarlo.

Finalmente, regresa a la pantalla de inicio de tu iPhone.

Tras seguir estos pasos, no volverás a recibir llamadas de números ocultos, ya que pasarán de frente al buzón de voz.

Cómo ver cuánta batería exacta te queda en el iPhone

Con la llegada de iOS 16, se añadieron nuevas funciones en los iPhone, entre ellas, poder ver el porcentaje de la batería de los iPhone. ¿Cómo activar esta función? Aquí te compartimos el paso a paso.

Primero, asegúrate de tener la versión iOS 16 en tu iPhone.

Tras esto, entra en la app Ajustes.

Luego, accede al apartado Batería.

Entre las opciones disponibles, habilitar la opción de Porcentaje de batería.

Ahora, regresa al menú principal de tu iPhone.

En la parte superior de la pantalla, podrás ver cuánta batería tienes.

Con estas indicaciones, ya no volverás a preocuparte de no saber cuánta batería exacta te queda disponible en el iPhone.

Cómo restablecer tu iPhone si olvidaste tu Apple ID

Olvidarse de la contraseña del Apple ID es algo bastante común entre los usuarios, peor aún si la clave es muy complicada o contiene muchos símbolos. Para estos casos, te brindamos a opción de restaurar tu iPhone para que vuelvas a usarlo sin problemas.