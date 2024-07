¿Alguna vez has querido pasar tus archivos de tu laptop o de cualquier otro celular a tu iPhone y no has podido? Resulta que cuando intentas conectar el dispositivo a la PC o a nuestra portátil, solo se te permitirá copiar o trasladar videos desde el smartphone de Apple. ¿Qué debo hacer para que no exista incompatibilidad o no tenga que usar la nube?

¿Cómo hago? Pues si es urgente, desde ahora no tienes que descargar ningún programa o emplear el iTunes, por el contrario, todo lo que debes realizar será ir a una web desde tu computadora y hacer todos los pasos que aquí te traigo desde tu iPhone.

Cómo pasar videos de tu iPhone a la laptop o PC

Lo primero será descargar VLC en tu dispositivo iPhone. Este reproductor no solo te ayudará a visualizar los videos que has grabado, sino también ayudarte a pasarlos desde la PC sin necesidad de usar el cable o algún otro conector.

IPHONE | Con VLC puedes transferir varios archivos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez que hayas descargado VLC, abre la aplicación y presiona sobre “Red”. Allí habilita el botón de “Compartir vía Wi-Fi”.

IPHONE | Tienes que copiar la dirección URL. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Verás un código o URL. Simplemente, ingresa a tu computadora y abre tu navegador favorito. Con ello habrás ingresado a VLC de tu iPhone. Escoge el video que deseas mandar pulsando el símbolo “+” y listo.

Todo se hará mediante Wifi. Eso sí, dependerá también del peso y la velocidad de internet que tengas. Normalmente, demora entre 2 a 3 minutos un video de más de 1 GB.

Más de iPhone que te recomiendo

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.