La victima del robo fue el padre de la diseñadora argentina Eliana Iñiguez. En la red social Twitter denunció que el iPhone ha sido rastreado hasta una comisaría pero los agentes policiales no dan fe de ello. Actualmente, muchos móviles cuentan con la tecnología de geolocalización para evitar perdidas o para ayudar a casos de robos.

Desde la misma comisaría su padre recibió repetidas llamadas para informarle que sus documentos habían sido encontrados y se hallaban en el local. No obstante, parece no haber rastro del iPhone y las autoridades aseguran que no se encuentra allí.

iPhone iPhone: encuentran móvil robado en comisaría pero autoridades aseguran que no está ahí. (Foto: digitaltrends)

Las reacciones de sus seguidores en Twitter han sido de desaprobación hacia la policía argentina. Muchos presumen que no solo se debe tener cuidado de los ladrones de a pie sino también de algunas autoridades.

Por el momento, no ha habido mayor desarrollo de la noticia. Pero la usuaria de Twitter ha comentado que no revelará más datos como el nombre o localización de la comisaría por miedo a represalias. iPhone y muchas otras marcas de celulares nos dan esta posibilidad de conocer la ubicación de nuestros aparatos móviles.