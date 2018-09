El gigante de Estados Unidos conovcó a los medios de prensa a un nuevo evento el 12 de septiembre. Se llevará a cabo una conferencia de sus nuevos productos en su propio campus de California, y los iPhone X podrían ser el plato fuerte.

Apple iPhone X | Apple: día, hora y lugar de la presentación de los nuevos celulares. (Foto: Apple)

Los rumores indican que se vería un nuevo Apple Watch, audífonos inalámbricos y por su puesto la revisión del iPhone X. Todo se presentaría en el teatro Steve Jobs, ubicado dentro de sus instalaciones.

El esperado evento comenzará a las 10 a.m., hora de California, Estados Unidos. te compartimos los demás horarios dependiendo de tu país:



España: 7 p.m.

Canarias: 6 p.m.

México: 12 a.m.

Argentina: 2 p.m.

Chile y Venezuela: 1 p.m.

Perú / Colombia / Ecuador: 12 a.m.

Se espera que la conferencia principal sea transmitida a través de YouTube por los siguientes enlaces. Esta práctica la vienen usando desde hace varios años y ha servido para que los clientes de otras partes del mundo estén al tanto de lo nuevo de Apple.