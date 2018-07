Nuevas filtraciones desde Apple . El cargador de los tres nuevos iPhones que el gigante de Cupertino planea lanzar este año apareció en Internet.



Las imágenes muestran el diseño del futuro adaptador de Apple que tendrá una entrada USB tipo C al igual que los smartphones de gama alta con sistema operativo Android de Google .



De acuerdo con el portal Macotakara , el adaptador oficial de Apple sería de 18W , más del triple que el adaptador del iPhone X de 5W .



Cabe precisar que el nuevo adaptador vendrá con un nuevo cable con puerto Lightning a puerto USB tipo C . Dicho cable hará que los nuevos iPhones puedan conectarse a las recientes MacBook Pro (modelo 2015 en adelante) que ya no tienen puertos USB tradicionales.



Apple aún no ha informado nada sobre los próximos iPhones de este año. Lo poco que se sabe a partir de filtraciones en Internet. El caso más reciente fue el de maquetas del iPhone X .