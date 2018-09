La mejor manera de ahorrar en tecnología es cuidando los gadgets día a día. Un mal uso del dispositivo, por ejemplo, una laptop, hace que en el futuro debamos gastar más en reparaciones o -en el peor de los casos- comprar una nueva. ¡Un lujo que no todos se pueden permitir!



LG compartió algunos tips que deberías tener en cuenta en caso de tener una laptop casi nueva y deseas extender su vida útil un par de años más.



El calor es un aspecto importante, por lo que deberás acomodar la laptop en superficies planas para no bloquear el proceso de ventilación. El rendimiento puede verse afectado si es que la temperatura afecta el proceso de todo el equipo.



Hay quienes no pueden trabajar cómodos sin una bebida al lado. Ten en cuenta el riesgo de que el líquido se esparza en el teclado. Lo mejor es voltearlo sobre una toalla de modo que se impida el avance del líquido, usar un secador o un ventilador para secarlo, y llevar el producto al servicio técnico.



Debes prestar atención a la batería. Si usarás la laptop por muchas horas, se recomienda sacar la batería para no recalentarla. Puedes volver a conectarla cuando esté en 40% de capacidad.



El uso cotidiano es importante si es que no prestas atención a los detalles. Evita cerrar la pantalla con brusquedad y recuerda utilizar la función "Apagar" y no precionando el botón de inicio de la laptop.

