Todos los hacemos en plena revolución tecnológica : creamos cuentas con contraseñas fáciles para luego no olvidarnos. Lo que hacemos en estos casos es grabar la contraseña en el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox , pero algunas veces no funciona.



Si te gustaría crear una contraseña potente de la que no tengas que recordarla por toda tu vida, te recomendamos LastPass , un gestor de contraseñas bastante conocido en Internet.



El servicio funciona como generador de contraseñas según las especificaciones que desees como longitud de la clave, si debe ser pronunciable o si debe contar con caracteres especiales.



La otra función importante es que guarda las contraseñas para acceder a tus cuentas desde cualquier dispostivo.



LastPass es un servicio está completamente cifrado, por lo que no debes preocuparte por la información que entregas.