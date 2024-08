Hemos visto películas en las que la Inteligencia Artificial extermina la humanidad. Suponemos que Meta AI no sería capaz de hacer algo así, pero sí puede darnos una idea de cómo sería el fin de la raza humana según fuentes científicas. Incluso, puedes pedirle un dibujo de cómo será el apocalípsis y la respuesta es inquietante... aunque predecible.

Sabrás que Meta AI es un asistente virtual que puedes usar en WhatsApp para responder a consultas, ofrecer recomendaciones y hacer dibujos según las indicaciones del usuario. Sus intervenciones están basadas en la información pública disposnible en Internet y privada según las publicaciones de los usuarios de Meta. Con todo esto, sumando las publicaciones científicas disponibles hasta 2023, Meta AI puede hacerse una idea sobre el fin de la humanidad.

Mi experiencia con Meta AI en WhatsApp empezó con una orden sencilla: haz un dibujo de cómo será el fin de la humanidad. El resultado fue el siguiente.

Pedí explicaciones al respecto y Meta AI sostiene que la Tierra yace en ruinas, con ciudades en cenizas y bosques muertos. “Los pocos humanos supervivientes vagan en un paisaje desolado, buscando recursos escasos. El cielo está oscuro, cubierto por nubes tóxicas. Las ruinas de edificios y monumentos históricos son un recordatorio de lo que se perdió. La naturaleza intenta recuperarse, pero la devastación es demasiado grande. La humanidad se enfrenta a su extinción, víctima de su propia destrucción”, concluyó.

Respuesta de Meta AI

La Inteligencia Artificial añadió que su descripción del fin de la humanidad está basado en acciones humanas actuales como el cambio climático, la guerra nuclear, las pandemias, el colapso ecológico, la sobrepoblación y el agotamiento de recursos. Lo interesante es que la intervención de está basado en organizaciones como el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), la Federation of American Scientists (FAS), el Department of Economic and Social Affairs Population Division de la ONU y World Wildlife Fund (WWF).

Intenta hacer la pregunta en tu celular para saber si obtienes las mismas respuestas. Cada experiencia es distinta así que sorpréndete con los resultados. Puedes ser un poco más osado y preguntar cómo es que Meta AI acabaría con la humanidad. Esta fue mi experiencia.

Activa Meta AI en Android y iOS

Si tienes un dispositivo con sistema Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la página de WhatsApp. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

