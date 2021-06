Para que tengan una idea de las dimensiones de la Lenovo Thinkpad X1 Fold, el panel es OLED flexible de 13.3 pulgadas con una cobertura del 95%. La potencia lumínica del panel es la adecuada, con unos 300 nits como para que operes el dispositivo al aire libre sin problemas y el doblez casi ni se percibe a la hora de manipular el dispositivo.

Siguiendo con la pantalla, el software del dispositivo está bien trabajado para ofrecer una experiencia dinámica. Puedes ordenar las ventanas según cómo cojas el dispositivo ya sea laptops, tablet o como libro. El sistema siempre tendrá un display cómodo para ofrecerte. No obstante, Lenovo Mode Switcher, el cual nos da tres opciones de visualización, es un tanto estricto y no ofrece más novedades para sacar el mayor provecho a la pantalla. Me imagino, por ejemplo, plantillas con ventanas ya distribuidas para que así ordenes todo lo que te interese en un solo pantallazo.

A esto se suma que puedes colocar el teclado a media pantalla para cargarlo inalámbricamente y de pasadita redactar de una manera más cómoda. El problema con esta jugada de Lenovo es la autonomía. En condiciones normales, tirando del modo de batería más óptimo, puedes llegar de 5 a 6 horas sin exigirle al sistema.

LENOVO THINKPAD X1 FOLD | Análisis

Y esto me lleva a otro punto importante: los puertos de conectividad. El Lenovo Thinkpad X1 Fold tiene tan solo dos puertos USB-C 3.2 Gen2 y sin puerto Jack para auriculares. Teniendo en cuenta que la autonomía puede hacer que te quedes corto al trabajar fuera de casa, solo tendrás un puerto disponible para lo que haga falta.

Antes de pasar a los demás gadgets, quiero precisar que el diseño en general es muy agradable. El acabado en cuero lo hace muy ejecutivo y el dobles de la pantalla hace que puedas guardar el teclado en el interior. Me agradó que todo encaje en una sola gran pieza y el peso sea alrededor de un kilo. Otra cosa sobre la cubierta es que esta se puede plegar para usarla en una mesa, lo que queda muy bien, pero no hay forma de personalizarla, porque la funda no es removible.

Ahora sí hablemos del teclado. El diseño es bastante bueno, sofisticado, delgado y cómodo para los dedos. La distribución es la adecuada, teclas grandes, aunque algunos botones tengan hasta tres caracteres especiales. Y esto de la distribución adecuada también aplica para el teclado virtual, el cual cubre cómodamente la mitad de la pantalla si estás usando el ThinkPad como laptop.

LENOVO THINKPAD X1 FOLD | Unboxing

El lápiz óptico es cumplidor. El gadget sirve básicamente para hacer notas, sombrear texto y hacer los garabatos que gustes. También puedes configurar sus botones y escribir a mano alzada para buscar en Internet. Esto último sí me pareció algo poco práctico, porque el sistema te pide apuntar cada vez que escribas en el moto de búsqueda. Al menos el reconocimiento del trazado es buena, aunque debes lidiar un poco con el correcto automático.

Ya para ir acabando, los 8GB de RAM y la capacidad de 256GB de memoria hacen que el rendimiento sea el adecuado. No podrás sacarle el jugo como una laptop gamer, pero sí notarás cierta ralentización cuando cambias en los modos de uso. Aún con esas, sí cumple con la expectativa y no sobrecalienta ni emite ruido.

