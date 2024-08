Algo malo está sucediendo con Meta AI en WhatsApp. Hemos hecho la prueba sobre qué tanto sabe la Inteligencia Artificial sobre Momo, la leyenda urbana de Internet que saltó a la fama en 2019. Los resultados fueron positivos pero hay un error imperdonable que los desarrolladores deberían revisar sobre el contexto de las conversaciones y las solicitudes del usuario.

Momo fue un personaje terrorífico que se viralizó en redes sociales porque, supuestamente, contactaba a sus víctimas a través de WhatsApp y les enviaba mensajes amenazantes o les pedía que realizaran tareas peligrosas. Obtuvo tanta popularidad que pasó a convertirse en un creepypasta bajo el título de “Momo Challenge”.

Meta AI está al tanto de esta historia cuando fue consultada sobre qué sabe de Momo. Incluso, agrega la siguiente información: “Se descubrió que la mayoría de los rumores eran falsos y que Momo no era más que una obra de arte creada por la artista japonesa Keisuke Aiso en 2016. La escultura original de Momo es una obra de arte llamada ‘Mother Bird’ y no tiene ninguna conexión con las leyendas urbanas que circularon en Internet”.

Por si te lo preguntas, la escultura de Momo no existe más. Aiso reveló en una entrevista para The Sun que tiró la escultura a la basura porque estaba hecha de goma y el tiempo hizo que se degradara. El artista fue consciente del terror que causó su obra entre los niños y compartió un mensaje público para calmarlos. “Los niños pueden estar tranquilos, Momo está muerta, no existe y la maldición ha desaparecido”, señaló.

Meta AI dibuja así a Momo

Ahora volvamos con Meta AI. Si bien la Inteligencia Artificial tiene toda la información disponible sobre Momo, no es capaz de dibujarlo incluso después de haber compartido información correcta sobre el personaje de Internet. Aquí te mostramos los extraños resultados que obtuvimos.

Meta AI es incapaz de dibujar a Momo (Depor)

Algo muy inesperado, ¿cierto? Le preguntamos a Meta AI sobre las razones de cada dibujo y esta fue la respuesta:

Dibujé la imagen de Momo basándome en la descripción que se ha popularizado en internet. La imagen muestra a Momo como una figura con características humanoides, con una cabeza grande y ovalada, ojos grandes y negros, y una boca ancha con una sonrisa torcida. También tiene una piel grisácea y delgada, con venas visibles. La imagen que dibujé es similar a la escultura original “Mother Bird” creada por Keisuke Aiso.

Meta AI ha demostrado que no es un sistema perfecto. Así tenga la información clara sobre sus tareas, el software puede sorprender con adaptaciones muy extrañas y que escapan a la naturaleza de lo que fue Momo en su momento. Podemos creer que la imagen de Momo, al ser una escultura, está protegida por derechos de autor pero Meta AI no especifica que así sea. Quizá necesitemos varios meses u años para que la IA sea una herramienta con menor margen de error.

Guía para activar Meta AI en Android y iOS

Si tienes un dispositivo con sistema Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la página de WhatsApp. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

