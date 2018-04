Hay juegos de Windows que nunca volveremos a ver... hasta ahora. ¿No se acuerdan del Buscaminas, Reversi, Pegged, Taipei, entre otros, que ya venían instalados en las primeras versiones del sistema operativo de Microsoft ?



Resulta que te tenemos una buena noticia: puedes disfrutar nuevamente de ellos en tu moderno Windows 10.



Para acceder a los juegos, debes ingresar a este enlace de Archive.org y descargar el fichero 'Best of Windows Entertainment Pack'. Allí no solo encontrarás los juegos clásicos de Windows, sino otros programas como el MS Paint y la versión vintage de la Calculadora de Windows.



La descarga del pack puede ser vía un ejecutable de Windows en descarga directa o un Torrent. Te recomendamos la primera opción, pues cuenta con más juegos.



Aquí la lista completa de los programas que hallarás en el fichero:



Buscaminas

Cruel

Freecell

Golf

Pegged

Reversi

Snake

Solitario

Taipei

Tictactics

MS Paint

Calculadora Windows