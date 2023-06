Esto sí tiene que doler. Casi 50 teléfonos de Xiaomi, Redmi y POCO se quedarán probablemente sin la capa de personalización MIUI 15. Aunque el anuncio del sistema operativo basado en Android está programado para noviembre, los internautas tienen una idea de los móviles que se quedarán fuera según las más recientes filtraciones.

El portal especializado Xiaomiui precisa que serán 48 teléfonos inteligentes Xiaomi, Redmi y POCO los que no recibirán el MIUI 15. Ojo con el detalle, porque la lista está basada en especulaciones y patrones de actualización según versiones anteriores del SO. Será mejor que lo tomes con pinzas para no asustarte en vano.

Que sean 48 los equipos comprometidos en la lista resulta preocupante, pero no es para menos teniendo en cuenta que muchos dispositivos son de hasta tres generaciones atrás. Además, hay versiones exclusivas para determinados países. No es que sean millones lo afectados.

Celulares Xiaomi, Redmi y POCO que no actualizarán a MIUI 15

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 (India)

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X3 Pro

POCO X2

Celulares Xiaomi que se actualizarán a MIUI 15

