Momo contra Slenderman: el Creepypasta que enfrenta a ambas leyendas virales [VIDEO]

Momo se ha convertido en todo un personaje en las últimas semanas. Lo que comenzó como un reto viral en WhatsApp , se ha transformado en toda una leyenda urbana que podría hacer frente a un terrorífico personaje de los creepypastas : Slenderman.

Todo comenzó con una historia en Facebook , donde alguien publicó el número (+81 34-510-253) pidiendo ayuda, con tenebrosas fotos del chat que había iniciado con el ente. A pesar de que se confirmó que la foto era de una galería de terror en Japón , hasta ahora nadie sabe quién es el poseedor de ese extraño número.

'Momo' el nuevo viral de WhatsApp (Foto: Internet) 'Momo' el nuevo viral de WhatsApp (Foto: Internet)

Ahora, uno de los personajes de las leyendas urbanas y los cuentos de terror más reconocidos se enfrenta a 'Momo' en un terrorífico creepypasta . El canal de YouTube DrawMyLife en Español ha subido un video contando la historia del encuentro de ambos seres:

"El hombre delgado no la tendrá nada fácil contra Momo. El ente que se viralizó en WhatsApp , parece tener mucho más poder que él en este nuevo mundo ficticio, pero la historia no está completa. El último enfrentamiento entre Slenderman vs. Momo aún no acaba."

Slenderman (Foto: Sony) Slenderman (Foto: Sony)

Como ya se ha comentado, esta historia no es más que un creepypasta , una historia de terror creada por los mismos fans de los personajes. Por ahora se desconoce su autor, pero esto no ha hecho más que generar expectativa en las redes sociales sobre nuevo contenido de 'Momo'.

Recordemos que, al igual que Slenderman , este viral de WhatsApp comenzó con una historia ficticia, atribuyéndola a casos reales que no tenían explicación. El hombre delgado tendrá muy pronto una película que iba a ser distribuida por Sony Pictures . Es probable, si todo sigue así, que Momo también tenga algún videojuego independiente en su honor o película, como ya se está viendo con algunos mods en Minecraft y GTA V.