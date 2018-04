Moto G6 y Moto E5, el primer lanzamiento de Motorola para 2018

Motorola presentó oficialmente seis teléfonos de gama media y baja pertenecientes a las series Moto G6 y Moto E5, todos con el sistema operativo Android Oreo.



Acerca del Moto G6 y Moto G6 Plus, Motorola ha integrado una doble cámara trasera y un lector de huellas en su parte frontal. El resto de equipos lo tienen en la parte trasera, incluso el Moto G6 Play.



Por su parte, el Moto E5 Plus integra un diseño similar vidrio y metal como el que la empresa introdujo el año pasado con el Moto X4 y Moto X4 Android One.



Sobre los aspectos técnicos, el Moto G6 tiene un procesador Snapdragon 450 y hasta 4GB de RAM, y el Moto G6 Play un procesador Snapdragon 427 y hasta 3GB de RAM.



El Moto E5 Plus integra un procesador Snapdragon 435, 3GB de RAM y una batería de 5000mAh.



El Moto G6 tiene un precio inicial de US$249 y el Moto G6 Play de US$199. Aún no hay información oficial disponible sobre el Moto E5 Plus.