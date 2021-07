¿Te gusta ver series en tu laptop? ¿Tienes una display que no uses? Conoce este truco de Motorola . La llegada de las Smart TV también trajo consigo nuevas formas de usar las pantallas para ver contenidos de diferentes plataformas de streaming o diferentes aplicaciones que anteriormente solo se podían usar desde el celular. Sin embargo, hay personas que cuentan con televisores, que no necesariamente contienen esas funciones y Motorola ha traído la solución para convertir cualquier pantalla en una Smart TV usando sólo su teléfono celular.

La plataforma Ready For, disponible en el Moto G100 , te permite convertir una pantalla en un dispositivo Smart, sin la necesidad de hacer mirroring. Sin duda, ¡un gran aliado para los viajes. ¿Cómo funciona? Sigue estos pasos:

El mirroring se ha convertido en una solución para proyectar con la familia o amigos el contenido de nuestro celular, a nuestros televisores, hasta que nos llega alguna notificación, recibimos una llamada, o bien, necesitamos utilizar el celular para alguna actividad, porque todos ven lo que hacemos.

Motorola hoy ofrece una solución mucho más avanzada pues, cuando el Moto G100 está conectado a un monitor o televisor, Ready For te permite usar varias apps a la vez. Es decir, el software de tu teléfono se transfiere a tu TV, de esta forma, mientras tu familia vea alguna película, tú podrás seguir utilizando tu teléfono para realizar llamadas, enviar mensajes o mandar mails.

Para disfrutar de Ready For, solo tienes que conectar el Moto G100 a un monitor portátil o a una pantalla de TV a través de un cable USB-C a USB-C o USB-C a HDMI1. No es necesario descargar un software, cambiar la configuración, ni abrir una aplicación.

Las funciones de Ready For se pueden detectar fácilmente con Experience Hub, que te permite explorar todas las posibilidades de ampliar las funciones de tu smartphone a pantallas más grandes. Un solo clic te lleva a un panel de fácil lectura, donde todo tu contenido de TV, juegos y video está organizado y es de fácil acceso.

Esta solución de entretenimiento es tan sólo algunas de las bondades de Ready For, aún puedes potenciar más tu experiencia, incorporando accesorios Bluetooth como un mouse, un teclado para trabajar en donde quieras o un control para videojuegos para un mayor control en caso de que desees una mejor experiencia con tus apps de gaming.

Cabe precisare que Motorola está poniendo el 5G en manos de más consumidores. En Perú, puedes disfrutar de estas velocidades de una forma accesible a través dos dispositivos de la familia moto g como el Moto G100 y el Moto G 5G. Ambos smartphones cuentan con la última plataforma móvil Snapdragon 870 5G de Qualcomm, compatible con las redes de quinta generación.