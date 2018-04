Puedes hallar cargadores genéricos para smartphones por casi cualquier lado: librerías, supermercados, centros comerciales... Como hay de todos los precios y variedades, muchos usuarios optan por esta alternativa cuando no cuentan con el cargador original. ¿Pero es una buena idea comprar este tipo de cargadores?



Hay muchos factores a tomar en cuenta: el tipo de USB, la marca de la batería, la función de carga rápida del teléfono, voltaje del tomacorriente y un largo etcétera.



Un buen consejo es buscar un cargador que al menos sea de una marca posicionada. No hace falta que sea la original, pero sí una que genere confianza por su uso extendido o tienda especializada donde se está ofertando.



Cuando estás por elegir el cargador, recuerda que uno con poco amperaje no podrá cargar bien a un dispositivo con batería grande. Si la ecuación es al revés, ten mucho cuidado que puede generar un cortocircuito. Lo que debes hacer es revisar la tensión e intensidad eléctrica para compararlo con tu smartphone.



Recuerda que los cargadores genéricos no son malos en sí si es que sabes cómo comprarlos y dónde hacerlo. La información técnica del voltaje sí es importante, porque sirve para evaluar los riesgos y la compatibilidad del equipo.