Tantas veces Netflix... Una noticia agradable luego de que la plataforma de streaming decidiera evitar que sus usuarios no puedan compartir sus cuentas gratis con quienes no vian con ellos. Es triste y aún no se lo perdonamos, pero al menos queda la satisfacción de pagar menos por lo mismo.

Varios países de América Latina han recibido una rebaja en el precio de los planes de suscripción a Netflix, siendo algunos muy considerables respecto al precio internacional. El cambio se efectuará en todos los servidores a partir del 1 de marzo.

Las rebajas más significativas sucederán en Bolivia, Venezuela y Paraguay, donde el plan “Básico” pasará a costar 3,99 dólares al mes (antes costaba 7,99 dólares), y el “Prémium” tendrá un precio de 7,99 dólares (antes el precio mensual era de 13,99 dólares).

Veamos la relación completa de precios de Netflix para América Latina.

Bolivia, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Venezuela. Planes: Básico por 3,99 dólares (antes 7,99 dólares) – Estándar por 5,99 dólares (antes 10,99 dólares) – Prémium por 7,99 dólares (antes 13,99 dólares)

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana. Planes: Básico por 4,99 dólares (antes 7,99 dólares) – Estándar por 7,99 dólares (antes 10,99 dólares) – Prémium por 10,99 dólares (antes 13,99 dólares)

Panamá. Planes: Básico por 4,99 dólares (antes 8,99 dólares) – Estándar por 8,99 dólares (antes 12,99 dólares) – Prémium por 12,99 dólares (antes 15,99 dólares)

Aún queda preguntarse si es que la rebaja también sucederá l resto de países como Argentina, México, Chile y Perú. Desconocemos cuál es el truco detrás de estos descuentos, quizá Netflix busca recuperar suscriptores tras la ola de cierre de cuentas por acabar con las cuentas compartidas gratis.

Cómo instalar los juegos de Netflix en Android

Lo primero que debes tener en cuenta es que debes ser un usuario activo de Netflix y tener un smartphone con Android 8.0 como mínimo. De estar en orden todo lo anterior, podrás iniciar la descarga de los juegos de la siguiente manera:

Descarga e instala la aplicación de Netflix desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Inicie la aplicación de Netflix e ingrese a su cuenta.

e ingrese a su cuenta. En la página de inicio de Netflix , toque Juegos en la barra de herramientas en la parte inferior de la página.

, toque Juegos en la barra de herramientas en la parte inferior de la página. Ahora estás en la página principal de Juegos de Netflix. Podrás navegar, buscar títulos y ver avances de juegos.

Ahora solo queda lo más sencillo: instalar el videojuego. Acude a la página de tu título favorito y haz clic en Obtener juego > Ir a Play Store. El sistema te redirigirá a Play Store para que luego hagas clic en Instalar. También puede buscar cualquier título móvil de Netflix dentro de Play Store para evitar abrir la aplicación de Netflix.

