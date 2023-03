Nada como disfrutar de tus películas o series favoritas de Netflix sin retrasos ni caídas de resolución. Pocos saben que la plataforma de video streaming cuenta con una página en la que evalúa cuáles son los operadores más veloces por país y así los clientes de Netflix tengan una idea de cuáles ofrecen los mejores servicios.

Según los resultados del último Índice de velocidades ISP (Internet Service Provider) elaborado y publicado por Netflix a febrero 2023, Claro ha sido reconocido como uno de los proveedores de servicios de Internet Fijo (en mediciones de Fibra Óptica y Cable) con mayor velocidad del ranking con una velocidad promedio de 3.60 megabytes por segundo (Mbps).

En segundo lugar y tercer tenemos a WIN y WOW, respectivamente, al ofrecer solo Fibra Óptica pero también una velocidad promedio de 3.60 Mbps.

Movistar está al final de la lista con 3.40 Mbps al ofrecer Fibra Óptica, Cable y DSL.

De acuerdo con Netflix, la elaboración de los rankings toma en cuenta el índice de velocidades de ISP para Netflix incluyendo la tasa de bits promedio en el horario de mayor audiencia del contenido que se transmite a los miembros del servicio durante un mes determinado. La velocidad es medida a través de todos los dispositivos disponibles de usuario final.

NETFLIX | Películas nominadas al Oscar 2023

Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front)

El largometraje trata sobre un joven llamado Paul Baumer que desea ir a la guerra con sus amigos, así que miente sobre su edad para alistarse; sin embargo, al llegar a la zona de guerra descubre que la experiencia no será como él pensaba.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truth)

La película cuenta la historia de periodista mexicano que vuelve a su país y en el lugar empieza a enfrentar sus afectos familiares, memoria y también la realidad que vive ahora su lugar de origen. El largometraje está nominado en la categoría de mejor fotografía.

Rubia (Blonde)

Es una cinta protagonizada por Ana de Armas, aquí ella interpreta a una Marilyn Monroe diferente para mostrar un lado que pocos conocieron. Armas está nominada a mejor actriz.

Nuestro bebé elefante (The Elephant Whisperers)

Una pareja que vive en el sur de la India dedica a su vida a cuidar a un bebé elefante llamado Raghu que ha quedado huérfano. La producción está nominada a mejor corto documental.

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo Del Toro’s Pinocchio)

La cinta es una adaptación del cuento de Carlo Collodi que trata sobre una marioneta que se convierte en un niño. Esta versión es realizada por Guillermo del Toro y está nominada a mejor película animada.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (Glass Onion: a Knives Out Mystery)

Un multimillonario tecnológico llamado Miles Bron decide invitar a sus amigos a relajarse en una isla griega privada. Todo iba bien hasta que alguien muere y el detective Benoit Blanc debe hacerse cargo del caso. La cinta está nominado a mejor guion adaptado.

RRR

Es una cinta que cuenta la historia de dos revolucionarios que se enfrentan contra los colonizadores británicos en la década de 1920. El largometraje está nominado a mejor canción original.

