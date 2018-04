La versión más reciente del sistema operativo de Apple , el iOS 11.3, hace que los iPhone 8 dejen de funcionar si el usuario repara la pantalla con un servicio técnico no oficial.



La estrategia de Apple es obligar a los usuarios a utilizar los servicios oficiales para reparar dispositivos o cambiar los componentes -sean baterías o unidades de almacenamiento- para generar mayores ingresos. Pero como el servicio oficial suele estar más caro, los usuarios optan por terceros para ahorrar costos.



Los usuarios que han reparado su pantalla gracias a servicios no oficiales reportan que -tras la actualización del sistema operativo a iOS 11.3- la pantalla muestra todas las Apps y el Home con normalidad, solo que el panel táctil no responde.



Los chicos de Motherboard señalan que la única manera de solucionar el problema es reemplazando la pantalla nuevamente bajo el servicio oficial de Apple. Veremos qué dice la manzana mordida ante esta iniciativa que afecta al bolsillo de sus usuarios.

