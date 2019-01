Cómo ver películas completas en YouTube que están libres de derechos

Ver películas completas en YouTube no siempre es ilegal. Hace un tiempo en Depor Play comentamos cómo Dragon Ball Super: Broly estaba disponible en la plataforma de manera ilegal, pero hay otro mundo dentro del mismo YouTube que podrás acceder a material de calidad sin apoyar a la piratería.



YouTube cuenta con películas completas libres de derechos de autor. Se consideran así cuando la autoría sobre una obra expira a los 50 ó 70 años (depende de la legislación local) de la muerte del autor de una película.



Ya te haces la idea de que no serán películas actuales, pero si buscas con detenimiento en YouTube encontrarás obras de arte.



¿Algunas recomendaciones? La noche de los muertos vivientes (1968), El fantasma de la Ópera (1925), El gabinete del Dr. Caligari (1920), The Fast and the Furious (1955), Plan 9 from Outer Space (1959), La tienda de los horrores (1960), El increíble hombre menguante (1957), entre otros éxitos del séptimo arte.



Para ahorrarte el trabajo de buscar películas completas en YouTube, puedes darte un salto en canales como Películas de Cine Clásico , Cine Clásico años 40-50-60 , Joyas del Cine y Cine Clásico en Color para hallar material de calidad.



Cabe precisar que también hay películas comerciales disponibles en YouTube que llevan buenos años dentro de la plataforma. El sistema a veces suele detectarlos y no retira el contenido hasta que no haya una denuncia por parte de algún usuario o casa productora. Pero, eso sí, es material compartido ilegalmente en la plataforma.