Pokémon GO: esta es la razón por la que Turtwig aparece otra vez en sombra

[{"id":131292,"title":"Estados Unidos igual\u00f3 1-1 con Uruguay tras grosero blooper de la defensa 'charr\u00faa'","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/estados-unidos-vs-uruguay-vivo-seguir-partido-amistoso-fecha-fifa-fox-sports-univision-fernando-muslera-maximiliano-lopez-ver-futbol-directo-alineaciones-nnda-nnrt-131292","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d785b8f4a29d.jpeg"},{"id":131482,"title":"\u00a1Parot abre el marcador! El gol del defensor para el 1-0 en el Chile vs. Honduras en Sula","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-gol-parot-1-0-estadio-metropolitano-sula-amistoso-video-131482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7855ea07e28.jpeg"},{"id":131486,"title":"\u00a1Lo hizo todo solo! El golazo de Lautaro Mart\u00ednez para el 1-0 de Argentina ante M\u00e9xico en San Antonio","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mexico-vivo-gol-lautaro-martinez-1-0-texas-amistoso-internacional-video-131486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d785c730b1b5.jpeg"},{"id":131310,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: MIRA AQU\u00cd todos los detalles del duelo amistoso por Fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-goles-once-confirmado-christian-cueva-fecha-hora-canal-live-streaming-amistoso-gratis-fifa-seguir-transmision-latina-tv-sport-tv-globo-movistar-deportes-facebook-live-131310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b93ebac16.jpeg"},{"id":131269,"title":"\u00a1No juega Cueva! Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: se ven las caras, esta noche, en partidazo de pron\u00f3stico reservado","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-directo-goles-historial-neymar-ruidiaz-once-confirmado-via-latina-tv-movistar-deportes-fecha-hora-canal-ver-gratis-facebook-live-seguir-transmision-ver-futbol-gratis-131269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d769000cd35d.jpeg"},{"id":131295,"title":"VER GRATIS | Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: miden fuerzas en el Memorial Coliseum de Los \u00c1ngeles por fecha FIFA","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-vivo-online-once-confirmado-via-movistar-latina-fecha-hora-canal-oglobo-sport-tv-directo-ver-amistoso-fifa-angeles-estados-unidos-131295","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b8aaad047.jpeg"},{"id":131437,"title":"\u00a1Cambio de \u00faltimo momento! Las razones por las que Christian Cueva no ser\u00e1 titular ante Brasil","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-christian-cueva-razones-sera-titular-amistoso-fifa-angeles-131437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6edf7aada85.jpeg"},{"id":131259,"title":"Sin goles en la frontera: Colombia y Venezuela igualaron en Tampa en amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-venezuela-vivo-online-directo-transmision-caracol-tv-play-tlt-amistoso-internacional-fecha-fifa-james-rodriguez-event-nczd-131259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7857d4f26f3.jpeg"},{"id":131275,"title":"Colombia y Venezuela empataron sin goles por amistoso internacional de Fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-venezuela-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-caracol-tv-directv-rcn-win-sports-venevision-tlt-gratis-live-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-tampa-estados-unidos-131275","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7857d667428.jpeg"},{"id":131316,"title":"Colombia vs. Venezuela: as\u00ed jugaron en Tampa por amistoso internacional FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/caracol-tv-rcn-vivo-colombia-vs-venezuela-directo-transmision-narracion-tlt-venevision-online-tampa-stream-live-amistoso-internacional-131316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7857d5b3208.jpeg"},{"id":131342,"title":"Se hizo fuerte de local: Ecuador gole\u00f3 3-0 a Bolivia por amistoso internacional Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ecuador-vs-bolivia-vivo-directo-online-directv-sports-teleamzonas-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-estadio-alejandro-serrano-aguilar-cuenca-nczd-live-sports-event-131342","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78589f7a6d4.jpeg"},{"id":131478,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 Ricardo Gareca cambi\u00f3 su esquema de juego para el choque ante Brasil?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-razon-christian-cueva-seria-titular-duelo-brasil-131478","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d779ef8ba895.jpeg"},{"id":131346,"title":"Quedaron en tablas: Uruguay y Estados Unidos empataron 1-1 por amistoso internacional FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-estados-unidos-vivo-directo-online-vera-canal-10-directv-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-nczd-131346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78546d57b81.jpeg"},{"id":131480,"title":"Pok\u00e9mon GO: esta es la raz\u00f3n por la que Turtwig aparece otra vez en sombra","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-aparece-turtwig-sombra-pese-tenerlo-registrado-pokedex-nnda-nnrt-131480","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7855130cc13.jpeg"},{"id":131303,"title":"Argentina vs. M\u00e9xico EN VIVO v\u00eda TyC Sports y TV P\u00fablica: sigue aqu\u00ed EN DIRECTO el partido GRATIS","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina-vs-mexico-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-alamodome-tyc-sports-azteca-deportes-tudn-paulo-dybala-lautaro-martinez-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bad059f88.jpeg"},{"id":131277,"title":"Argentina vs. M\u00e9xico EN VIVO juegan en Texas: fecha, hora y canal del Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mexico-vivo-directo-online-transmision-narracion-tyc-sports-tv-publica-via-tudn-televisa-univision-canal-5-tv-azteca-fecha-hora-canal-alamodome-texas-amistoso-internacional-131277","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77ce6909fe0.jpeg"},{"id":131265,"title":"M\u00e9xico vs. Argentina EN VIVO: ahora con el 'Chucky'en Texas por amistoso internacional FIFA 2019 | TUDN","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-argentina-vivo-online-directo-transmision-tyc-sports-tv-publica-tudn-canal5-azteca7-amistoso-internacional-fecha-fifa-san-antonio-texas-estados-unidos-nczd-131265","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d772106bbf36.jpeg"},{"id":131421,"title":"\u00a1EN VIVO desde el Alamodome! Argentina vs M\u00e9xico EN DIRECTO v\u00eda TyC Sports: chocan en amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mexico-vivo-directo-tv-online-via-tyc-directv-sports-tv-publica-tudn-canal-5-live-gratis-alineaciones-minuto-minuto-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-texas-131421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7800ca86404.jpeg"},{"id":131481,"title":"\u00a1Sornoza no perdona! El tanto de Junior para el 2-0 de Ecuador ante Bolivia en Cuenca","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ecuador-vs-bolivia-vivo-gol-sornoza-2-0-penal-amistoso-internacional-cuenca-video-131481","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d785153580fa.jpeg"},{"id":131256,"title":"Hoy, Ecuador 3-0 Bolivia EN VIVO v\u00eda DIRECTV Sports: sigue AQU\u00cd EN DIRECTO el partido desde Cuenca","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/ecuador-vs-bolivia-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-gaibor-chumacero-directv-cuenca-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131256","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7832b334ad8.jpeg"},{"id":131477,"title":"\u00a1Todo vale! Rowan lanz\u00f3 a fan\u00e1tico contra Roman Reigns durante batalla campal en SmackDown [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-rowan-lanzo-fanatico-roman-reigns-batalla-smackdown-video-131477","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784c67a9bb6.jpeg"},{"id":131296,"title":"V\u00eda TUDN y Canal 5 EN VIVO: sigue el M\u00e9xico vs. Argentina desde Texas por Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tudn-canal-5-vivo-mexico-vs-argentina-directo-transmision-narracion-tv-azteca-tyc-sports-tv-publica-online-amistoso-internacional-131296","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77c8430a53a.jpeg"},{"id":131475,"title":"Contra letal: golazo de Brian Rodr\u00edguez para 1-0 de Uruguay ante Estados Unidos por amistoso [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-estados-unidos-vivo-gol-bryan-rodriguez-1-0-charrua-amistoso-2019-video-131475","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784b5caba52.jpeg"},{"id":131476,"title":"Al mejor estilo del 'Tiki-Taka': Estrada marc\u00f3 el 1-0 de Ecuador ante Bolivia en Cuenca en amistoso FIFA [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ecuador-vs-bolivia-vivo-ver-gol-michael-estrada-1-0-cuenca-fecha-fifa-131476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784c0a5421c.jpeg"},{"id":131242,"title":"\u00a1Desde Sula! Fecha, hora y canales del Chile vs. Honduras EN VIVO v\u00eda CDF por Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-chilevision-canal-futbol-directo-gratis-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-minuto-minuto-san-pedro-sula-131242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d607d600d.jpeg"},{"id":131299,"title":"V\u00eda CDF y Chilevisi\u00f3n EN VIVO: sigue desde San Pedro el Chile vs. Honduras EN VIVO por Amistoso","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-directo-online-cdf-chilevision-telesistema-televicentro-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-estadio-olimpico-metropolitano-san-pedro-sula-nczd-131299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77e64483cf7.jpeg"},{"id":131474,"title":"\u00a1Tremendo lujo de Juan Guillermo! La 'rabona' de Cuadrado para habilitar a Berr\u00edo en el Colombia vs. Venezuela","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-venezuela-vivo-cuadrado-rabona-orlando-berrio-amistoso-video-131474","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784781018ab.jpeg"},{"id":131473,"title":"\u00a1Buen comienzo! Per\u00fa derrot\u00f3 a Venezuela en la primera fecha del Sudamericano de V\u00f3ley Masculino","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-derroto-venezuela-primera-jornada-sudamericano-voley-masculino-chile-2019-131473","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784691f2acc.jpeg"},{"id":131455,"title":"Sof\u00eda Mulanovich, la 'Reina del surf peruano' que conquist\u00f3 las olas de Jap\u00f3n","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/sofia-mulanovich-reina-surf-peruano-quiere-tokio-2020-titulos-carrera-mejores-momentos-carrera-131455","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78476912374.jpeg"},{"id":131470,"title":"iPhone 11: descarga aqu\u00ed los wallpaper oficiales del nuevo celular de Apple","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/iphone-11-descarga-fondos-pantalla-oficiales-nuevo-celular-apple-precio-caracteristicas-viral-nnda-nnrt-131470","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78473278025.jpeg"},{"id":131389,"title":"Internacional vs. Atl\u00e9tico Paranaense: \u00bfD\u00f3nde y c\u00f3mo seguir EN DIRECTO la final de la Copa de Brasil?","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-ida-final-copa-brasil-paolo-guerrero-seguir-directo-goltv-latinoamerica-globo-sportv-arena-da-baixada-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d3bd5e2cf.jpeg"},{"id":131369,"title":"CON CAMBIOS: el once titular de Per\u00fa y Brasil para el amistoso FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-once-confirmado-alineacion-seleccion-peruana-scratch-partido-amistoso-angeles-aldo-corzo-131369","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d783f52692e3.jpeg"},{"id":131468,"title":"Barcelona tiene un nuevo objetivo para 2020: cul\u00e9s seguir\u00e1n una temporada a pilar del Napoli","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-cules-seguiran-fabian-ruiz-napoli-temporada-131468","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7845e601c85.jpeg"},{"id":131471,"title":"\u00a1Con Paolo Guerrero! Internacional vs Atl\u00e9tico Paranaense EN VIVO v\u00eda SporTV: chocan por la final de Copa Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-online-directo-gol-tv-sportv-globo-directv-copa-brasil-final-ida-paolo-guerrero-live-sport-event-arena-da-baixada-curitiba-minuto-minuto-nczd-131471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784191c2f65.jpeg"},{"id":131466,"title":"\u00a1Para qu\u00e9 se meti\u00f3! The Undertaker regres\u00f3 a WWE y le aplic\u00f3 'garra contra lona' a Sami Zayn en SmackDown [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-the-undertaker-regreso-smackdown-le-aplico-garra-lona-sami-zayn-interrumpirlo-madison-square-garden-video-131466","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d784151925fb.jpeg"},{"id":131469,"title":"Nelson Reyes asumi\u00f3 el primer equipo de Sporting Cristal","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-nelson-reyes-asume-primer-equipo-celeste-momento-131469","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/09\/5c0db6c2a9edb.jpeg"},{"id":131467,"title":"\u00a1Regresa la fiesta! El Universitario vs. Binacional tiene todo encaminado para el uso de instrumentos en las tribunas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vuelven-instrumentos-futbol-peruano-autoridades-policiales-131467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d783eb7a4819.jpeg"},{"id":131351,"title":"Alineaciones para el M\u00e9xico vs Argentina: los 11 jugadores del 'Tata' Martino y Scaloni en amistoso en USA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alineaciones-mexico-argentina-vivo-directo-online-fox-sports-tudn-tv-publica-tyc-sports-canal-5-univision-directv-sports-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-texas-nczd-live-sports-event-131351","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d74511c95a2f.jpeg"},{"id":131462,"title":"\u00a1Escalofriante lesi\u00f3n! Peleador de MMA se rompi\u00f3 una pierna al intentar patear a su rival [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/youtube-viral-mma-peleador-bellator-rompio-pierna-patear-rival-video-131462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d783147ccdbc.jpeg"},{"id":131461,"title":"Google Traductor genera error al traducir nombre de 'RM' de los BTS y fan\u00e1ticas entran en c\u00f3lera","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-translate-traducen-nombre-rapero-rm-bts-fanaticas-entran-colera-viral-traductor-smartphone-truco-nnda-nnrt-131461","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7836b3d514c.jpeg"},{"id":131395,"title":"WWE EN VIVO: The Undertaker regresa a SmackDown desde el Madison Square Garden","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-vivo-directo-online-gratis-live-fox-sports-3-sigue-show-azul-regreso-the-undertaker-madison-square-garden-nueva-york-131395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d6fe936c5.jpeg"},{"id":131463,"title":"La Selecci\u00f3n Peruana volver\u00e1 a jugar con la camiseta negra ante Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-bicolor-volvera-jugar-camiseta-negra-canarinha-131463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7832244d610.jpeg"},{"id":131460,"title":"Locura en casa: la reacci\u00f3n de los hijos de Cristiano Ronaldo luego que anote un 'poker' con Portugal","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-reaccion-hijos-luego-cuarto-goles-portugal-vs-lituania-video-131460","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78321495e22.jpeg"},{"id":131459,"title":"Cristiano Ronaldo: \"\u00bfEl Bal\u00f3n de Oro? No vivo pensando en los premios individuales\"","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-balon-oro-vivo-pensando-premios-individuales-131459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d782f1475fe4.jpeg"},{"id":131449,"title":"Cristiano casi triplica al segundo: 'CR7' lidera Top 10 de jugadores que m\u00e1s ganan en la Serie A [FOTOS]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-cr7-lidera-top-10-jugadores-ganan-serie-fotos-131449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d782bde7de09.jpeg"},{"id":131458,"title":"\u00a1Vuelve la acci\u00f3n! Liga Peruana de Muay thai realizar\u00e1 su quinta fecha este s\u00e1bado 14 de setiembre en Los Olivos","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/muay-thai-liga-peruana-muay-thai-realizara-quinta-fecha-sabado-14-setiembre-olivos-131458","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7829029ec15.jpeg"},{"id":131457,"title":"Pablo Bengoechea sobre Claudio Vivas: \"Cuando hay cosas que 'no funcionan' cambian al entrenador\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-pablo-bengoechea-admitio-nadie-fijo-futbol-salida-claudio-vivas-sporting-cristal-131457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/19\/5d3235490c096.jpeg"}]