¿Ya venciste a Giovanni, el lider del Team Rocket GO? Entonces esto es lo que tienes que saber. Pokémon GO sigue generando mayor cantidad de adeptos día a día. Tanta es su fama que muchos jugadores, quienes solo se quedaron en la primera generación, nuevamente descargaron la aplicación y ahora se preparan para tener a todas las criaturas de la región Teselia.

Pero eso no es lo único que prepara Pokémon GO. También ha implementado una serie de investigaciones con la que podrás enfrentarte a varios personajes del Team Rocket GO.

Tras ejecutar las 6 tareas especiales de “Acechando las sombras”, y haber enfrentado a Arlo, Cliff y Sierra, tendrás la oportunidad de pelear con Giovanni, uno de los entrenadores más poderosos dentro de la saga de Pokémon.

Aunque existe una serie de estrategias para poder vencerlo de forma rápida, aunque no te garantizamos que esto sea fácil, la recompensa que obtendrás al vencerlo será un Articuno oscuro.

Niantic, la creadora del videojuego, ha comentado en un comunicado que, al igual que las incursiones o raids en los gimnasios, este cambiará cada 30 días. Por lo que se espera que el legendario cambie a otro el próximo 30 de noviembre.

Es posible que las próximas aves, como Zapdos o Moltres, aparezcan como recompensa al vencer a Giovanni. (Foto: Nintendo)

"¡Entrenadores, recuerden derrotar a Giovanni antes del 30 de noviembre (hora local) para encontrarse con el Pokémon legendario de las sombras de este mes! El Pokémon Sombra que puedes encontrar después de derrotar a Giovanni cambia el 1 de cada mes. Este es el caso, independientemente del mes en que recibió la Investigación Especial relacionada con Giovanni". menciona la nota.

CÓMO VENCER A GIOVANNI EN POKÉMON GO

El líder del Team Rocket Go usará como primer Pokémon a Persian. Para vencerlo deberás usar a Machamp, Hariyama y Lucario. Tres Pokémon de tipo lucha con altas estadísticas en ataque, perfecto para aplacarlo con movimientos superefectivos.

El segundo de ellos es Nidoking: Trata de usar a Mewtwo, Alakazam, Kyogre, Metagross o Espeon. Es el más fácil de derrotar. Si sale con Dugtrio como segundo Pokémon, lo mejor es que usemos a Pokémon de tipo Agua como Kyogre o Kingler, incluso Swampert. Finalmente, si el segundo es Rhydon, la mejor opción vuelve a ser Kyogre, Gyarados o incluso otro inicial conocido, Feraligatr.

Finalmente, el último Pokémon será Articuno. Para ello se recomienda usar a Tytanitar con Roca Afilada y Antiaéreo, Metagross con Puño Bala y Puño Meteoro, Raikou con Impactrueno y Voltio Cruel, Moltres con Sofoco y Giro Fuego, Armaldo con Cortefueria y Pedrada. Cualquiera de estas opciones nos garantizará la posible victoria.