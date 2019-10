Sierra aparece en Pokémon GO, la nueva integrante del Team GO Rocket

Las últimas

[{"id":137708,"title":"Sporting Cristal sufrir\u00e1 6 bajas para la recta final del Clausura tras convocatoria de Per\u00fa: \u201cNos perjudica\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-sufrira-seis-bajas-final-campeonato-convocatoria-seleccion-peruana-perjudica-137708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/12\/19\/5a398417a9112.jpeg"},{"id":137618,"title":"Chile 1-1 Hait\u00ed v\u00eda DirecTV Sports: sigue en vivo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-haiti-vivo-mundial-sub-17-brasil-2019-grupo-c-ver-directv-sports-chilevision-futbol-gratis-online-horarios-alineaciones-canales-tv-goiania-cl-pe-nnda-nnrt-137618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db90bcbacd0a.jpeg"},{"id":137733,"title":"La 'Rojita' va por sus primeros puntos: Luis Rojas anot\u00f3 el 1-0 ante Hait\u00ed por el Grupo C del Mundial Sub-17 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-haiti-vivo-gol-luis-rojas-1-0-grupo-c-mundial-sub-17-brasil-2019-video-137733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba1cf1490c4.jpeg"},{"id":137724,"title":"\u00a1Con el regreso de 'Yoshi'! Cruz Azul vs. Le\u00f3n EN VIVO v\u00eda TUDN: juegan en el Azteca por el Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-leon-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-apertura-2019-tv-azteca-canal-5-fox-sports-fecha-16-estadio-azteca-live-sports-event-mexico-nczd-137724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba09e13cf04.jpeg"},{"id":137600,"title":"Uno estar\u00e1 en la final: Emelec y Liga de Quito juegan EN VIVO v\u00eda Canal del F\u00fatbol esta noche por Copa de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-liga-quito-vivo-online-directo-canal-futbol-directv-teleamazonas-copa-ecuador-2019-semifinal-vuelta-george-capwell-guayaquil-live-sports-event-minuto-minuto-nczd-137600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8ece707249.jpeg"},{"id":137591,"title":"Lograron la haza\u00f1a: Delf\u00edn derrot\u00f3 3-0 a Barcelona SC y se meti\u00f3 a la final de Copa Ecuador 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/barcelona-sc-vs-delfin-vivo-online-directo-transmision-canal-futbol-gol-tv-guayaquil-quito-copa-ecuador-semifinal-vuelta-nczd-137591","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba17038c06f.jpeg"},{"id":137729,"title":"Matute ser\u00e1 una caldera: se agotaron las entradas para las tribunas norte y occidente para el partido de Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-agotaron-entradas-tribunas-norte-occidente-partido-alianza-universidad-137729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba133691801.jpeg"},{"id":137731,"title":"\"Todo est\u00e1 pasando muy r\u00e1pido\": Rodrygo, sorprendido por su arranque a lo 'bestia' en el Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/rodrygo-real-madrid-brasileno-afirma-pasando-rapido-blancos-137731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba14a03a199.jpeg"},{"id":137726,"title":"So\u00f1ar no cuesta nada: Caicedo anot\u00f3 el 1-0 del Delf\u00edn ante Barcelona SC por el pase a la final de Copa Ecuador [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-delfin-vivo-gol-caicedo-1-0-manta-vuelta-semifinales-copa-ecuador-2019-video-137726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0e892c53c.jpeg"},{"id":137727,"title":"Sierra aparece en Pok\u00e9mon GO, la nueva integrante del Team GO Rocket","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-sierra-nueva-integrante-team-go-rocket-llega-juego-viral-niantic-smartphone-aplicaciones-nnda-nnrt-137727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba10870971d.jpeg"},{"id":137720,"title":"\u00a1Al estilo de UFC! Revive los mejores momentos de la ceremonia de pesaje de Crown Jewel 2019 en Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-crown-jewel-2019-brock-lesnar-cain-velasquez-tyson-fury-mejores-momentos-ceremonia-pesaje-previa-evento-arabia-saudita-fotos-137720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba07022cab2.jpeg"},{"id":137508,"title":"\u00a1Tremendo baile! Real Madrid fue una m\u00e1quina y humill\u00f3 con un contundente 5-0 a Legan\u00e9s","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-laliga-santander-seguir-directo-santiago-bernabeu-directv-sports-movistar-laliga-james-rodriguez-eden-hazard-espana-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-137508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9e994a6523.jpeg"},{"id":137542,"title":"Cristiano al rescate: Juventus venci\u00f3 al Genoa en los descuentos y recuper\u00f3 la punta de la Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-genoa-vivo-online-directo-gratis-transmision-espn-2-rai-pass-jornada-10-serie-italia-juventus-stadium-nczd-137542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0bcbe3204.jpeg"},{"id":137539,"title":"Fue una paliza y hasta Jovic anot\u00f3: Real Madrid gole\u00f3 a Legan\u00e9s en el Bernab\u00e9u por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-directo-online-gratis-transmision-directv-sports-directv-play-sky-sports-mitele-liga-santander-nczd-137539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0c1dbc9c2.jpeg"},{"id":137725,"title":"Les prepara una sorpresa: Ra\u00fal Ruid\u00edaz fue felicitado por Morelia tras su doblete en la MLS y as\u00ed reaccion\u00f3 el delantero","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-raul-ruidiaz-felicitado-monarcas-morelia-reacciono-delantero-137725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0b8dbed51.jpeg"},{"id":137716,"title":"\u00a1Vaya crecimiento! Sumaron en la bolsa de minutos, en su momento, y ahora defienden a la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sumaron-bolsa-minutos-convocados-blanquirroja-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-fotos-137716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0636db8b4.jpeg"},{"id":137723,"title":"Finalmente... \u00a1Luka Jovic! El serbio marc\u00f3 su primer tanto con el Real Madrid para el 5-0 ante Legan\u00e9s [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-luka-jovic-real-madrid-vs-leganes-ver-primer-serbio-bernabeu-laliga-video-137723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba097d239e8.jpeg"},{"id":137484,"title":"Dragon Ball Super: compara a los Guerreros Z con la animaci\u00f3n de \"Dragon Ball Heroes\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-comparan-animacion-dragon-ball-heroes-anime-canon-dragon-ball-anime-manga-mexico-espana-137484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db848f9c4d9d.jpeg"},{"id":137546,"title":"FIFA 20 complace a Franck Rib\u00e9ry y le crea un nuevo rostro para el simulador","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-ea-sports-arregla-rostro-franck-ribery-quejas-137546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db89a9548f0f.jpeg"},{"id":137602,"title":"Todos con la 'manita' arriba: Real Madrid confirma su buena momento con paliza al Legan\u00e9s por LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-fecha-hora-canales-directv-sports-sky-movistar-directo-online-santiago-bernabeu-fecha-11-liga-santander-2019-minuto-minuto-137602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0b3a5fe1f.jpeg"},{"id":137718,"title":"No hay cuarto malo: Benzema anota de penal 4-0 del Real Madrid sobre Legan\u00e9s por LaLiga Santander [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-benzema-real-madrid-vs-leganes-vivo-gato-pone-4-0-penal-bernabeu-laliga-santander-video-137718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba04a7022c5.jpeg"},{"id":137719,"title":"Por poquito: a Cristiano le anularon un gol con el VAR en el Juventus vs. Genoa a los 90'+4 [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/gol-cristiano-ronaldo-ver-anulado-var-juventus-vs-genoa-90-4-video-137719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba078c03f1e.jpeg"},{"id":137566,"title":"Avanzan los 'Red Devils': Manchester United elimin\u00f3 (2-1) al Chelsea en la Copa de la Liga","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/chelsea-vs-manchester-united-vivo-online-directo-transmision-espn-telemundo-directv-octavos-final-copa-liga-inglaterra-carabao-cup-efl-nczd-137566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0765b48ad.png"},{"id":137276,"title":"Marvel: Nick Fury fue un Skrull desde 2014 y nadie se dio cuenta de este detalle","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-nick-fury-skrull-the-winter-soldier-increible-razon-avengers-endgame-marvel-4-137276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/24\/5d111a5eb5958.jpeg"},{"id":137721,"title":"\u00c9l cambi\u00f3 la historia: Cristiano Ronaldo anot\u00f3 2-1 para triunfo y liderazgo de Juventus en la Serie A 2019-20 [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/gol-cristiano-ronaldo-juventus-vs-genoa-vivo-luso-anota-2-1-penal-serie-2019-20-video-137721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba076feb7ac.jpeg"},{"id":137588,"title":"\"Avengers: Endgame\": c\u00f3mo hicieron los guionistas para que Disney permitiera la decapitaci\u00f3n de Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-editor-revela-posible-decapitacion-thanos-cinta-disney-avengers-4-137588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8be3430e5d.jpeg"},{"id":137611,"title":"\u00a1Buen debut! Rafael Nadal derrot\u00f3 a Adrian Mannarino en su primer partido en el Masters 1000 de Par\u00eds","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-adrian-mannarino-vivo-online-directo-via-espn-movistar-ver-debut-espanol-segunda-jornada-masters-1000-paris-live-sports-event-nczd-137611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba1187dbe94.jpeg"},{"id":137717,"title":"El que faltaba en la fiesta: Karim Benzema marca el 4-0 del Real Madrid ante Legan\u00e9s en el Bernab\u00e9u [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-ver-gol-karim-benzema-4-0-bernabeu-laliga-santander-video-137717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba045b65641.jpeg"},{"id":137551,"title":"Esto es Anfield: Liverpool elimin\u00f3 (6-5) a Arsenal en la tanda de los penales por Copa de la Liga","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-arsenal-vivo-directo-online-gratis-transmision-espn-2-directv-sports-directv-play-copa-liga-inglaterra-nczd-137551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba0241b8fb7.png"},{"id":137694,"title":"Esperan volver pronto: los jugadores que no fueron considerados en la \u00faltima convocatoria de Ricardo Gareca","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-jugadores-considerados-ultima-convocatoria-ricardo-gareca-fotos-137694","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f0c9eebec.jpeg"},{"id":137521,"title":"\"Super Dragon Ball Heroes: World Mission\" lanza parche con nuevas cartas","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-nueva-actualizacion-super-dragon-ball-heroes-world-mission-trae-contenido-dbs-137521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacccbdb6a85.jpeg"},{"id":137515,"title":"Dragon Ball Super: Majin Vegeta ser\u00e1 un personaje jugable en \"Dragon Ball Z: Kakarot\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-majin-vegeta-aparece-nuevo-avance-dragon-ball-z-kakarot-dbs-dragon-ball-137515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87405b2f21.jpeg"},{"id":137387,"title":"\"Dragon Ball Z: Kakarot\" dio una muestra de c\u00f3mo ser\u00e1 el duelo entre Goku y Majin Buu","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nuevas-imagenes-dragon-ball-z-kakarot-muestran-duelo-goku-majin-buu-dbs-dragon-ball-137387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db721e650ba3.jpeg"},{"id":137711,"title":"Estos son los sitios m\u00e1s terror\u00edficos de Google Earth que puedes ver por Halloween","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-earth-lugares-espeluznantes-puedes-ver-halloween-2019-viral-aplicaciones-smartphone-apps-nnda-nnrt-137711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9fdf58b543.jpeg"},{"id":137710,"title":"\u00bfSe viene el adi\u00f3s? Pe\u00f1arol quiere fichar a Carlos T\u00e9vez para Libertadores 2020","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-fichajes-2020-carlos-tevez-pretendido-penarol-uruguay-reforzar-delantera-superliga-argentina-137710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba02cb1946a.jpeg"},{"id":137524,"title":"Dragon Ball Super: el encuentro de Jiren y Goku en 3D se ha vuelto tendencia en Internet","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-recrean-ultima-batalla-jiren-3d-dbs-dragon-ball-137524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87adf63580.jpeg"},{"id":137709,"title":"Rodrygo lo supera en Real Madrid: el dato que retrata a Vinicius Junior en LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/rodrygo-real-madrid-dato-retrata-vinicius-junior-laliga-santander-137709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba01fdd6bbe.jpeg"},{"id":137712,"title":"Ricardo Gareca y sus mejores frases: \"No le tengo que explicar a nadie mis decisiones, est\u00e1n o no est\u00e1n\" [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/ricardo-gareca-mejores-frases-le-explicar-nadie-mis-decisiones-fotos-137712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9ff1850fed.jpeg"},{"id":137713,"title":"\"Es el momento m\u00e1s importante de mi carrera\": Verratti y PSG acuerdan t\u00e9rminos del contrato","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-psg-2020-marco-verratti-renovo-parisinos-2020-137713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba00edb8e35.jpeg"},{"id":137714,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel comparte los p\u00f3steres de su campa\u00f1a para los 'Oscar'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-comparte-posteres-campana-oscar-avengers-4-cine-137714","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f9f50b6db.jpeg"},{"id":137704,"title":"El f\u00fatbol da revanchas: Sergio Ramos fall\u00f3 penal, el \u00e1rbitro revis\u00f3 el VAR, lo repiti\u00f3 y el defensor anot\u00f3 3-0","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-sergio-ramos-real-madrid-vs-leganes-vivo-fallo-penal-arbitro-vio-var-repitio-anoto-3-0-liga-santander-espana-video-137704","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9fe7b49cdd.jpeg"},{"id":137693,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Sub 23: los convocados de Nolberto Solano para los amistosos ante Bolivia","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-23-convocados-nolberto-solano-amistosos-bolivia-137693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da37d21c9229.jpeg"},{"id":137707,"title":"Cualquiera puede ser un h\u00e9roe: el notable gesto de Beller\u00edn con un ni\u00f1o en el t\u00fanel del vestuario [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-arsenal-notable-gesto-bellerin-nino-tunel-vestuario-copa-liga-video-137707","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9fd2ea5544.jpeg"},{"id":137706,"title":"\u00a1Hora de re\u00edr! Divi\u00e9rtete con los memes tras la convocatoria del 'Tigre' para enfrentar a Colombia y Chile","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-diviertete-mejores-memes-conocerse-lista-convocados-ricardo-gareca-137706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9ea3529170.jpeg"},{"id":137703,"title":"\u00a1Le llueve sobre mojado! Christian Cueva pidi\u00f3 viajar a Per\u00fa y Santos le descontar\u00e1 el sueldo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-christian-cueva-pidio-viajar-peru-santos-le-descontara-sueldo-dias-pasara-pais-137703","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f61c34fac.jpeg"},{"id":137697,"title":"Zidane no se equivoc\u00f3: golazo de Rodrygo y del Real Madrid en el Santiago Bernab\u00e9u por LaLiga Santander [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-gol-rodrygo-1-0-santiago-bernabeu-pase-benzema-laliga-santander-video-137697","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f20e1ea17.jpeg"},{"id":137685,"title":"Los jugadores de Alianza, Universitario y Cristal que se pierden la pen\u00faltima fecha del Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-alianza-lima-sporting-cristal-jugadores-pierden-fecha-16-convocatoria-seleccion-peruana-137685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8df396d97f.jpeg"},{"id":137698,"title":"Pura elegancia: Kroos puso el 2-0 del Real Madrid ante Legan\u00e9s tras pase de Benzema [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-gol-kroos-2-0-pase-sutil-benzema-laliga-2019-video-137698","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f3586e4ea.jpeg"},{"id":137696,"title":"\u00bfQuieres usar tu misma cuenta de WhatsApp dos o m\u00e1s celulares? Aprende c\u00f3mo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-truco-puedes-cuenta-dos-celulares-viral-smartphone-aplicaciones-apps-nnda-nnrt-137696","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9f5bc59ad3.jpeg"}]