Conoce qué son los objetos que deja el Team Rocket cuando los derrotas en Pokémon GO

¿Notaste este repentino cambio? Pokémon Go se ha actualizado en todo el mundo y está generando una serie de buenas nuevas en aquellos usuarios que todavía desean capturar a las más de 500 especies que existe en el mundo. Pero ahora se les unirá un objeto misterioso que ha sido reportado por Niantic.

Resulta que "el Profesor Willow ha ido documentando los detalles de su investigación relativa al Team GO Rocket".



Se menciona que cada vez que enfrentes al Equipo Rocket en Pokémon Go , luego de girar una poképarada, no solo te dejará capturar a la criatura infectada de maldad, sino que aparecerá un objeto extraño que muchos usuarios no saben, de momento, para qué sirve.



Este es el mensaje que muchos han recibido en Pokémon Go. (Foto: Nintendo)

"Mientras investigaba estas invasiones, me he dado cuenta de la existencia de estos extraños objetos que los Reclutas del Team GO Rocket dejan atrás después de su derrota en combate. A lo largo de este informe, me referiré a ellos como componentes misteriosos. El exterior de estos objetos parece estar hecho de algún tipo de aleación metálica y son fríos al tacto. Las pantallas de vidrio irradian colores violetas. He tocado la pantalla de uno de los objetos para ver si reacciona, pero no ha pasado nada", explica el comunicado.



El profesor Willow cierra el informe con lo siguiente: "Tengo el presentimiento de que los Reclutas del Team GO Rocket han estado empleando algún tipo de dispositivo para invadir las Poképaradas y hacer acopio de recursos. Según mis indagaciones, parece que estos componentes misteriosos que he encontrado podrían servir para este propósito. No obstante, teniendo en cuenta lo avanzada que es esta tecnología, deben tener otro uso. He estado trabajando en ciertos asuntos en mi laboratorio con ayuda de los líderes de los equipos y creo que tal vez podamos utilizar estos componentes para averiguar dónde se oculta el Team GO Rocket. Tengo que seguir investigando. Hemos de llegar al meollo de la cuestión."



De momento se desconoce si esto tiene que ver con alguna nueva especie de Pokémon que aparecerá en los próximos días en el videojuego de Niantic. ¿Te gusta la idea?