Una manera de pasar desapercibido en WhatsApp es ocultando la hora de la última conexión. Todo bien con esta táctica, pero resulta que ya no será suficiente.



Resulta que la aplicación ChatWatch es una especie de inteligencia artificial que tiene por objetivo rastrear las horas de conexión de nuestros contactos en WhatsApp. Esto no dice mucho, pero si cruzamos esta información con la rutina de los usuarios que uno desea investigar, pues puedes llevarte muchas sorpresas.



La situación más obvia es durante las horas de sueño durante la madrugada. ChatWatch es capaz de rastrear si algún usuario volvió a figurar como activado durante ese lapso de tiempo y revelar, incluso, si su actividad coincidió con otro usuario. Dicho contraste daría razones para suponer que dos personas conversan entre sí a altas horas de la noche.



Como se darán cuenta, ChatWatch no brinda mayor información que solo pistas para suponer la actividad de los usuarios. Esto es algo ciertamente polémico, pues tanto Android como iOS eliminaron la App de sus respectivas tiendas virtuales.



No obstante, la popularidad de ChatWatch motivó a los desarrolladores a crear el mismo servicio en su versión para escritorio. ¿Ahora quién estará a salvo?