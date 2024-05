La conectividad está cambiando nuestra forma de vida, incluyendo la forma en que nos movilizamos. El término “auto conectado” ya no es solo una palabra de moda. Se ha convertido en una realidad que está dando forma al futuro de la industria. Un estudio de McKinsey prevé que para el año 2030, el 95% de los autos que se vendan estarán conectados, lo que abrirá todo un mundo de posibilidades.

Gracias a esta tecnología, hoy podemos controlar los vehículos de manera remota; encender el motor, verificar el nivel de combustible y hasta desbloquear el vehículo desde nuestro celular. Incluso, podemos recibir asistencia inmediata ante una emergencia o disfrutar del mejor entretenimiento a bordo a través de pantallas táctiles inteligentes.

“Gracias a la conectividad, los autos no solo ofrecen comodidad, sino que también agilizan la vida de las personas al permitirles enlazarse a diferentes dispositivos y acceder a información en tiempo real de manera segura, ágil y eficiente. Además, proveen servicios de protección, seguridad y emergencia, entre otros beneficios. Hoy en día, muchos usuarios están dispuestos a cambiar la marca de su vehículo por una que ofrezca mayor conectividad. Es una tendencia que sigue creciendo”, explica Juan David Arias, Gerente de OnStar y Servicios Conectados de Chevrolet en Perú.

Tecnologías para un viaje seguro

A propósito del Día Mundial del Internet, los expertos de Chevrolet comparten con nosotros algunos detalles sobre esta novedosa tecnología y las ventajas que ofrece a los usuarios.

Diversidad de funciones. A diferencia de un modelo convencional, un vehículo con conectividad ofrece diversas funciones y servicios que mejoran la experiencia a bordo. Los hay desde los más básicos como la conectividad Bluetooth o la integración con smartphones desde una pantalla touch, hasta los más avanzados como OnStar, un servicio exclusivo de Chevrolet que brinda servicios de seguridad, emergencia, diagnóstico vehicular y una experiencia única de conectividad 24/7. Gracias a esta tecnología, que se apoya en el llamado Internet de las Cosas (IoT), el automóvil se convierte en un potente hotspot Wi-Fi, capaz de conectar en simultáneo hasta 7 dispositivos.

Seguridad y acompañamiento. Los autos conectados están redefiniendo la seguridad al volante. Tecnologías como OnStar no solo proporcionan asistencia ante emergencias, sino también brindan “Acompañamiento seguro”, un servicio de asistencia personalizado, diseñado para asistir a los usuarios en situaciones en las que se sientan vulnerables. Con solo presionar un botón, OnStar iniciará una llamada con un asesor personalizado, quien estará disponible para validar contactos de emergencia, recabar información sobre las personas que van a bordo del vehículo y monitorear cualquier tipo de sonido. Si se detecta alguna situación de riesgo, se activarán los servicios de emergencia y se mantendrá comunicación directa por aproximadamente 10 minutos, teniendo en cuenta que el conductor puede llamar las veces que sea necesario.

Control vehicular de manera remota. Los autos conectados no solo prometen una experiencia de conducción más inteligente y segura; también pueden ofrecer diversos beneficios de entretenimiento y comandos remotos. Dependiendo del modelo, el usuario podrá encender el motor a distancia, abrir y cerrar las puertas, e incluso saber si el auto cuenta con la gasolina necesaria para llegar al destino, y todo desde una app de celular. Inclusive, el auto puede alertar si hay alguna falla en el motor, los frenos, en los airbags o en otro sistema vital a fin de que el conductor pueda tomar precauciones.

No es igual que un GPS. Un auto conectado no utiliza GPS ni otras tecnologías similares. Como se sabe, un GPS es un rastreador que se instala en el computador del carro para saber la posición exacta de un vehículo. Estos rastreadores suelen ser muy vulnerables ante un robo. Si alguien lo retira, puede llevarse el carro sin problemas. Eso no sucede con un auto conectado Chevrolet. “Nuestros autos llevan integrados todo un sistema de arquitectura electrónica que va de punta a punta. No es un dispositivo que se pueda quitar. Es un sistema fusionado al auto. Gracias a esta arquitectura, podemos controlar el auto a distancia, tener información acertada de diagnóstico vehicular, contar con Wi-Fi nativo y ofrecer servicios de emergencia y seguridad totalmente efectivos”, finaliza Juan David Arias.

Te puede interesar