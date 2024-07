La Inteligencia Artificial (IA) se ha hecho un espacio en WhatsApp para mejorar la experiencia de los usuarios; sin embargo, el nuevo botón de Meta AI y las funciones de IA generativa pueden ser una amenaza para la privacidad.

Meta AI permite a los usuarios de WhatsApp conversar con la IA de manera privada o en chats grupales, y hacer preguntas para recomendaciones útiles o incluso crear imágenes en medio de las conversaciones. La página oficial del aplicativo precisa que hablar con Meta AI no vincula la información de tu cuenta personal de WhatsApp a Facebook y que el sistema solo puede leer los mensajes que mencionen a @Meta AI en chats grupales para garantizar el cifrado de extremo a extremo.

Parece que, en la práctica, Meta AI opera sin amenazar la privacidad de los usuarios en WhatsApp porque restringe la lectura de contenido a lo que el usuario explícitamente comparte con él. No obstante, la sofisticada herramienta genera preocupación sobre de dónde obtiene Meta la información de entrenamiento para su IA generativa.

“Usamos información online disponible públicamente e información con licencia. También utilizamos la información que compartiste en los productos y servicios de Meta. Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones. No usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar a nuestras IA”, explica Meta en su Centro de privacidad.

“Cuando recopilamos información pública de Internet o datos con licencia de otros proveedores para entrenar nuestros modelos, esta información puede incluir datos personales. Por ejemplo, si recopilamos una publicación de blog pública, puede incluir el nombre y la información de contacto del autor. Cuando recopilamos información personal como parte de estos datos públicos y con licencia que usamos para entrenar nuestros modelos, no vinculamos específicamente estos datos con ninguna cuenta de Meta”, agregaron.

Lo más inquietante del alcance de Meta AI es que puede comprometer la información de los usuarios que no utilizan los servicios de Meta. “Con el fin de desarrollar y mejorar la IA en Meta, podemos procesar información sobre ti incluso si no usas nuestros productos y servicios ni tienes una cuenta. Por ejemplo, esto puede ocurrir si alguien que usa nuestros productos y servicios comparte una imagen donde apareces o si alguien menciona información sobre ti en publicaciones o textos que comparte en nuestros productos y servicios”, señalaron.

Autoridades internacionales reaccionan a Meta AI

Las intenciones de Meta por alimentar de información sus propuestas de Inteligencia Artificial generativa han generado reacciones en todo el mundo. La Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) suspendió la nueva política de privacidad de la compañía debido al “riesgo inminente de daño grave e irreparable o de difícil reparación a los derechos fundamentales de los titulares afectados”. En Europa, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), el principal regulador de Meta en la Unión Europea, advierte de la ausencia de consentimiento explícito y la recopilación de datos innecesaria para las funciones de Meta AI.

Podemos concluir con que el simple botón de Meta AI en WhatsApp tiene funciones específicas que pueden mejorar las interacciones entre los usuarios pero el origen de su base de datos es preocupante. Hoy en día no hay una manera para desactivar Meta AI así que los usuarios ya están expuestos a que sus datos, dentro de los servicios de Meta, sean usados para alimentar el algoritmo. WhatsApp aconseja nunca compartir información personal mientras usas Meta AI, y ese consejo sirve para todos los chatbots. No obstante, desde la naturaleza en sí misma de Meta AI, ya debes andar con cuidado para no filtrar datos personales de manera pasiva en una aplicación casi omnipresente como WhatsApp.

