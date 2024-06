Por fin, una de las aplicaciones de terceros que estaban esperando varios usuarios en el mundo es FM WhatsApp, que viene acompañada de Fouad WhatsApp. Ambas APK se han actualizado con las más recientes funciones de la app de Meta, es decir, WhatsApp. Aunque no todo es felicidad con estos programas porque hay un detalle que no te gustará.

Resulta que su creador, FouadMods, no solo ha anunciado el lanzamiento de estas dos plataformas, sino que serán las únicas que realice. Esto se debe a que WhatsApp no está permitiendo vincular tu cuenta con algunas APK. ¿Será su final? Al parecer sí. Pero no te preocupes porque hoy te diré cómo obtenerlas e instalarlas.

Qué es Fouad WhatsApp

Esta aplicación se caracteriza por ser muy similar a WhatsApp Plus, solo que con algunas variantes en cuanto a diseño. Prácticamente, encontrarás las mismas funciones, aunque el orden es completamente distinto. Por ejemplo, en la sección de Ajustes, verás la opción de esconder los chats, mientras que en Privacidad se puede evitar que ciertos contactos te llamen.

Además, esta versión tiende a pedirte que la actualices cada cierto tiempo, incluso, hasta dentro de un año, por lo que no tendrás ningún problema al momento de hacer un backup sin temor a perder tus conversaciones.

WHATSAPP | Revisa que hayas descargado la más reciente versión. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Requisitos para usar Fouad WhatsApp o FM WhatsApp

Cabe precisar que, en la actualidad, FM WhatsApp o Fouad WhatsApp puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil, aunque debes cumplir con ciertos requisitos para que así no termines por perjudicar tu número o tu smartphone.

Puedes usarlo mediante el proceso de vinculación

Contar con un número nuevo si deseas emplearlo sin escanear el código QR.

Tu terminal Android debe tener el sistema operativo versión 4.1 o superior.

Es indispensable una conexión a Internet estable.

Debes contar con suficiente espacio en tu dispositivo para instalar la aplicación.

WHATSAPP | Para escanear el código QR solo tienes 15 segundos. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Descargar e instalar Fouad WhatsApp o FM WhatsApp

Lo primero será realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp normal. Luego deberás instalar Descargar e instalar Fouad WhatsApp o FM WhatsApp .

. Para poder descargar Fouad WhatsApp solo sigue este enlace , en el caso de que quieras tener FM WhatsApp dale aquí . Serás llevado a una página a fin de obtener el APK.

solo sigue este , en el caso de que quieras tener dale . Serás llevado a una página a fin de obtener el APK. Activa en tu dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Luego tienes que entrar a Fouad WhatsApp o FM WhatsApp V10.10 e ingresar hasta el apartado donde tienes que poner tu número de teléfono. Presiona los tres puntitos de la esquina superior y dale en “Vincular con nuevo dispositivo”.

Ahora verás un código QR, solo tómale foto con otro celular, luego abre WhatsApp y escanea la imagen. De esa forma tus conversaciones cargarán en el APK y listo.

