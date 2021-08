Antes de repasar los videojuegos en el Redmi Note 10 5G, refresquemos la memoria con los detalles técnicos del dispositivo. La pantalla es 6.5 pulgadas LCD con 90Hz adaptativos, y en lo que concierne a los videojuegos es bueno saber que el procesador es MediaTek Dimensity 1100 con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización MIU 12.5.

Un detalle es que el altavoz está en la base del teléfono. Sé que ya es un estándar la ubicación del parlante, pero aún no entiendo cómo es que no lo cambian teniendo en cuenta que uno coge el smartphone de esta manera para jugar. Igual no es que sea un problema grave, solo que me llama la atención. Al menos el puerto Jack es una solución para jugar con auriculares mientras cargas el teléfono.

REDMI NOTE 10 5G | Prueba gaming

Para que sean ustedes mismos testigos del rendimiento, subiré todo el volumen del teléfono y mostraré dos tipos de partidas: una con la configuración estándar y otra en alta por unos cuantos minutos.

Arranquemos con el primer videojuego. Al abrir Call of Duty Mobile notarán que se abrió la ventana del Game Turbo, un función que ayuda a revisar los FPS y la carga del CPU, así como liberar memoria RAM, administrar otras apps y hacer capturas; una herramienta completa si eres generador de contenidos.

Los juegos que continuaron fueron PUBG y Free Fire. El caso de Fortnite es algo particular. El videojuego en sí no es compatible con el Redmi Note 10 5G, pero pude instalarlo a través de un APK. El problema es que ya estaba por grabar, pero el sistema me pidió actualizar y eso definitivamente no pude hacerlo. Leyendo un poco me enteré que debía eliminar y descargar otra vez el juego ahora actualizado, pero me pareció un proceso cansino y nada práctico.

REDMI NOTE 10 5G | Análisis

Ahora sí mi veredicto. La experiencia fue agradable teniendo en cuenta que el teléfono tiene 4GB de RAM. Además, la batería de 5000 mAh rindió bastante bien teniendo en cuenta que grabé por más de una hora pasando de un juego a otro. El Game Turbo sí cae muy bien, aunque no hice la prueba con otras apps en segundo plano para que tengas una mejor idea de lo que ofrece. A esto hay que sumar también que no sentí calor en las manos durante el juego. Con todo esto, creo que un 8 de 10 está bien puesto considerando la calidad/precio.

