Redmi Note 13 Pro Plus ha llegado al mercado para competir con los dispositivos más prometedores del mercado. Es así como tuvimos la duda sobre qué tanto tiene para ofrecer respecto a los dispositivos más exclusivos de Apple. Haciendo sumas y restas según los principales benchmarks, hemos llegado a la conclusión de que el iPhone 12 Pro tiene el mismo rendimiento a nivel general que el smartphone chino. Aquí te explicamos las ventajas técnicas de cada uno.

El Redmi Note 13 Pro Plus es una opción a considerar sobre el iPhone 12 Pro debido a que su batería tiene una capacidad notablemente mayor de 5000 mAh, frente a los 2815 mAh del iPhone 12 Pro, lo que garantiza una mayor duración de la carga. También lleva la delantera en la capacidad de carga: hablamos de hasta 120 W en comparación con los 18 W del equipo de Apple. Sin embargo, el teléfono estadounidense cuenta con carga inalámbrica de hasta 7.5 W para mayor versatilidad.

Respecto a las medidas de la pantalla, el smartphone chino supera el iPhone 12 Pro en 0.57 pulgadas. Además, la pantalla del Note 13 Pro Plus cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que proporciona una experiencia visual más fluida, así como un brillo máximo un 61% mayor con 1291 nits.

No hay que olvidar que el Redmi Note 13 Pro Plus incluye un puerto USB tipo C (el iPhone 12 Pro lleva Lightning) más moderno y versátil. Además, cuenta con la última versión de Bluetooth (v5.3) y un escáner de huellas dactilares para una seguridad adicional.

En lo que se defiende el iPhone 12 Pro es en el rendimiento del hardware. Los reportes de AnTuTu Benchmark apuntan a que el teléfono estadounidense es 45% más eficiente (1063K vs. 732K), y lo mismo se repite en el informe de GeekBench 6 en las pruebas de un solo núcleo (1941 vs. 1119), es decir, un 73% más rápido.

Otra ventaja del iPhone 12 Pro las tenemos en las cámaras. El dispositivo trae zoom óptico de 2x en la cámara trasera y puede grabar en 4K a 60 FPS con el sensor de la selfie. No obstante, el Redmi Note 13 Pro Plus lleva la delantera con 200 MP en el sensor principal.

Ficha técnica del Redmi Note 13 Pro Plus

Pantalla: AMOLED de 6,67″ | 1.5K (2.712 x 1.220px) | 120 Hz | Hasta 1.800 nits

Dimensiones: 162,9 x 76 x 8,98 mm | 210,5 g

Procesador: Dimensity 7200 Ultra

RAM: 12 / 16 GB

Almacenamiento: 256 / 512 GB

Cámara frontal: 16 MP

Cámaras traseras: Principal: 200 MP, f/1.65, OIS | Gran angular: 8 MP | Macro: 2 MP

Batería: 5.000 mAh | Carga de 120W

Sistema operativo: MIUI 14 | Android 13

Conectividad: WiFi 6 | 5G | NFC | Bluetooth 5.2 | GPS | Infrarrojos

Otros: Certificación IP68 | Gorilla Glass Victus | Sensor de huellas en pantalla | Panel curvo y trasera de cristal

Ficha técnica del iPhone 12 Pro

Pantalla: Super Retina XDR | OLED de 6,1″ | Ratio 19.5:9 | FullHD a 2.532 x 1.170 | HDR10 | 460 ppp

Procesador: Apple A14

RAM: 6 GB

SO: iOS 14

Conectividad y audio: 5G (sub‑6 GHz y mmWave) | Gigabit LTE con 4x4 MIMO y LAA4 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con 2x2 MIMO | Bluetooth 5.0 | NFC

Versiones: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Cámara trasera: 12 MP f/1.6 26mm OIS | 12 MP (tele) f/2.2 52mm OIS | 12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º | Cámara LiDAR | Video 4K@60fps | Grabación en Dolby Vision | Cámara lenta frontal

Cámara frontal: 12 MP f/2.2 | HDR

Batería: Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) | MagSafe 15W | Carga Qi de 7,5W

Otros: FaceID | Protección IP68

Dimensiones: 146,7 x 71,5 x 7,4 milímetros | 189 gramos