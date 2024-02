Nada como la mejor tecnología para estar conectado a Internet en tu casa u oficina. Las conexiones inalámbricas son cada vez más sofisticadas y, si aún tienes el router que originalmente vino con tu plan de datos, será mejor que pienses en otras opciones para que tu velocidad de navegación sea óptima. ¿Ya has oído hablar del Wi-Fi 6 Plus, también conocido como Wi-Fi 6E? Aquí te contamos de qué se trata y qué debes considerar para conectarte a esta nueva tecnología.

Lo primero que deberás considerar es que el Wi-Fi 6E puede alcanzar velocidades de hasta 9.6 Gbps, lo que es ideal para streaming de video 4K/8K, juegos online y descarga de archivos grandes. También reduce la latencia hasta en un 75%, lo que es crucial para aplicaciones en tiempo real como juegos online y videollamadas. Si es que quieres jugar como un profesional y compartir tus partidas, al mismo tiempo que gestionar reuniones virtuales con los colegas, el Wi-Fi 6 Plus es un requisito fundamental.

Otra ventaja del Wi-Fi 6E es que puede soportar hasta cuatro veces más dispositivos conectados a la misma red que Wi-Fi 6, e incluye las últimas tecnologías de seguridad para proteger tu red de piratas informáticos. Digamos que cubre todas las necesidades del usuario corriente, y eso nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Cómo saber si mi dispositivo es compatible con Wi-Fi 6E?

No tienes que ser un experto para saber si tu dispositivo es compatible. Lo que deberás hacer es buscar el logotipo de Wi-Fi 6E en el router o en la caja. También puedes consultar el manual del usuario o la página web del fabricante. En caso de no encontrar el logo ni en la caja ni en la pegatina del producto, puedes buscar también por el nombre de su estándar, IEEE 802.11ax.

Debes considerar que la tecnología WiFi 6E admite dispositivos con las versiones anteriores del estándar (WiFi 5 y WiFi 4). No obstante, los dispositivos conectados a la red no tendrán la misma velocidad de no haber la compatibilidad con la tecnología más reciente.

Cuáles routers tienen Wi-Fi 6E

No hay duda de que el Wi-Fi 6 Plus es la mejor opción para tu hogar si quieres disfrutar de la mejor experiencia Wi-Fi posible. Si estás pensando en comprar un nuevo router, puedes optar por estos dispositivos.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

TP-Link Archer AXE200 Omni

Netgear Nighthawk RAXE500

D-Link DIR-X90

Linksys MR7500

TP-Link Archer AXE300

Netgear RAXE500

Linksys MR7500 Hydra Pro 6E

MSI RadiX AXE6600

Ficha técnica del Wi-Fi 6 vs. Wi-Fi 6E

Fecha de lanzamiento: 2019 vs. 2021

Estándar IEEE: 802.11ax

Velocidad de datos máxima: 9.6 Gbps

Bandas: 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Seguridad: WPA 3

Tamaño del canal: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, (7×) 160 MHz

Modulación: 1024-QAM

MIMO: 8x8 MU MIMO