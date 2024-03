LG anunció nuevas aplicaciones para sus Smart TVs que prometen satisfacer las diversas preferencias e intereses de los espectadores. Con un enfoque en el aprendizaje y el entretenimiento para todas las edades, la compañía busca ofrecer una amplia gama de servicios diseñados para fomentar el conocimiento y el crecimiento personal.

Una de las inclusiones más destacadas es Udemy, una plataforma líder en aprendizaje en línea que hace su debut en el mundo de la televisión con LG. Udemy brinda acceso a más de 200 mil cursos en más de 3 mil temas, disponibles en 75 idiomas, permitiendo a los usuarios de todas las edades ampliar sus habilidades y conocimientos de manera flexible y eficiente. Con una base de 67 millones de alumnos y más de 70 mil instructores, la plataforma ofrece cursos que abarcan desde programación hasta liderazgo, adaptados a las necesidades individuales de cada usuario mediante recomendaciones personalizadas respaldadas por sistemas de inteligencia artificial.

Para los más jóvenes, las plataformas educativas como ABCmouse son una solución de aprendizaje digital para niños de 2 a 8 años. Con miles de actividades diseñadas por expertos en educación, los niños pueden explorar un amplio plan de estudios que abarca áreas clave como lectura, matemáticas, ciencias y más. Además, las aplicaciones de entretenimiento infantil como The Pinkfong Company y la próxima Baby Shark World for Kids en la plataforma webOS de LG ofrecen experiencias educativas y divertidas diseñadas específicamente para la pantalla del televisor.

Para aquellos que buscan un entretenimiento más interactivo, los Smart TVs de LG también ofrecen una amplia variedad de juegos, incluidos títulos populares como “Jeopardy!” y Anipang Match, proporcionados por Volley, un destacado creador de juegos basados en inteligencia artificial por voz.

Además de la diversión, LG prioriza el bienestar de sus usuarios con aplicaciones como Alo Moves, una plataforma de bienestar holístico que ofrece programas de yoga, fitness y mindfulness dirigidos por expertos. Con recomendaciones personalizadas basadas en los objetivos individuales de cada usuario, Alo Moves promueve un estilo de vida saludable y equilibrado.

Finalmente, LG transforma los hogares en galerías de arte con aplicaciones como Saatchi Art y Daily Art Story, que ofrecen colecciones de arte curadas por profesionales para elevar la estética y el ambiente de cualquier espacio.

Cómo descargar aplicaciones en WebOS de LG

Conecta tu televisor a internet.

Presiona el botón “Home” en tu control remoto.

Selecciona la tienda LG Content Store.

Busca la aplicación que deseas descargar.

Selecciona la aplicación y haz clic en “Instalar”.

La aplicación se descargará e instalará en tu televisor.

En caso de que no puedas encontrar la aplicación que buscas, puedes intentar revisando las listas por nombre o por categoría. Aconsejamos leer las reseñas de los usuarios antes de descargar una aplicación y puedes eliminar las que no uses para liberar espacio en tu televisor.