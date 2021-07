Revisa todos los detalles del Redmi Note 10 5G y conoce su rendimiento

Arranquemos con el diseño del Redmi Note 10 5G. Me parece bastante ergonómico, aunque este detalle de la cámara me parece algo exagerado. Si bien queda genial, pues no es muy práctico porque se queda el polvo en las esquinas. El acabado de plástico me agrada, porque no deja ver las huellas y el lector de huellas queda bien integrado en el botón lateral.

Acerca de la pantalla de 6.5 pulgadas Full HD+, me agrada saber que alcanza los 500 nits, por lo que no tendrás problemas en los ambientes de mucha luz solar. Los contraste y oscuros pues son los correctos, y el notch es un tanto grande para mi gusto si lo comparamos con otros modelos de la competencia.

Personalmente, prefiero los smartphones que tengan puerto Jack. No obstante, eso no significa un mejor sistema de sonido. Algo así es lo que sucede con el Note 10 5G al padecer con los graves, pero dando con lo justo a nivel general.

REDMI NOTE 10 5G | Análisis

Sobre el rendimiento, recordemos que el procesador es Mediatek Dimensity 700 con 4GB de RAM, y este último dato es importante porque el dispositivo sí rinde para la actividad diaria, nada complicado, pero sufre si juegas PUBG o Fortnite a la máxima potencia. Un poquito de potencia no hubiese estado mal.

La batería de 5000 mAh da unos dos días de uso sin problemas y unas ocho horas de pantalla constante. De 0 a 100 y usando la carga rápida de 18W, tendrás que esperar unas dos horas.

¿Se acuerdan de los 4GB de RAM? Pues bueno hay que volver a hablar de eso para la app de fotografía. Hay cierta demora en cambio de modo y modo, pero el sistema ofrece funciones bien seleccionadas como Google Lens, retrato, time-lapse, modo noche, HDR, Modo AI, entre otras.

REDMI NOTE 10 5G | Unboxing

