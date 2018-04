Los rumores continúan sobre los futuros smartphones de Samsung , específicamente sobre la batería del Note 9. Nueva información confirmaría que el nuevo equipo de la firma surcoreana será de 4000mAh, algo que caería perfecto debido a su potente procesador.



Webs especializadas apuntan a que la batería del Samsung Note 9 oscilará entre 3850m y 4000mAh. También se señala que el el panel no sería mayor de 6.3 o 6.4 pulgadas.



De acuerdo con las especificaciones técnicas que se saben de momento, los chicos de Pocketnow argumentan que el nuevo equipo de Samsung tendrá un procesador Exynos de nueva generación, 6 u 8 GB de memoria RAM, 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno, y una cámara superior al Samsung Galaxy S9 Plus.



No hay más que esperar a la salida de tan excelente equipo. Veremos si logra vencer a la competencia.

