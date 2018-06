Samsung con Android Go es una realidad. Información filtrada desde la compañía surcoreana anuncia la llegada del smartphone en las próximas semanas en varios mercados internacionales.



El terminal ha sido visto en Geekbench con el nombre en clave de SM-J260G , cuyos caracteres dan cuenta que se trata de un terminal que formará parte de los Samsung Galaxy J .



Siendo Android Go un sistema operativo eficiente para dispositivos con un hardware reducido, se espera que el próximo teléfono de Samsung tenga 1 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos a 1,43 GHz.



Se desconoce su diseño y el precio de salida, así como las dimensiones de la pantalla. Recordemos que será el primer smartphone de Samsung con Android en no tener ninguna capa de personalización propia.

