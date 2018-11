¡Samsung con Android Go vuelve al mercado! Así será el nuevo móvil Galaxy J4 Core

Android Go es una versión optimizada del sistema operativo de Google. Su diseño está pensando para los móviles no tan exigentes. La novedad ahora es que Samsung recurrirá a este sistema en su nuevo Galaxy J4 Core, y ya contamos con algunos detalles de este móvil según recientes filtraciones.



El Samsung Galaxy J4 Core contará con un procesador Snapdragon 430 y 1 GB de memoria RAM. El panel del smartphone será de 5,5 pulgadas (sin notch) y contaría con una resolución HD. Además, el J4 Core traerá con un puerto jack de 3.5 mm.



El Samsung Galaxy J4 Core está ideado para los mercados emergentes. Probablemente salga para India y otros países asiáticos. En lo que sí hay que estar atento es en el diseño del Android Go para Samsung para conocer sus capas de personalización.

Boceto del Galaxy J4 Core Boceto del Galaxy J4 Core