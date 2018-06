Samsung Chromebook Plus V2 saldrá a la venta por US$499 en Estados Unidos

El Samsung Chromebook Plus V2 ya tiene precio de salida. La renovación del aclamado dispositivo de Samsung podrás conseguirlo a 499 dólares .



El nuevo Samsung Chromebook Plus V2 cuenta con un procesador Intel Celeron 3965Y junto con 4 GB de memoria RAM y una GPU Intel HD Graphics 615 .



Respecto a la pantalla, el Samsung Chromebook Plus V2 tiene un panel de 12.2 pulgadas con aspecto 16:10 y una resolución Full HD .



Las cámaras del dispositivo, por su parte, son dos con diferentes niveles de calidad. La frontal es de 1 megapíxeles y la que está situada junto al teclado es de 13 megapíxeles .



Si eres de los que desean una buena autonomía, te contamos que la batería de lo nuevo de Samsung es de 39 Wh .



La fecha de lanzamiento está previsto para el 24 de junio en Estados Unidos.

