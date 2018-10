¡Qué tal error! Samsung ha demandado a su embajadora en Rusia, la ex candidata presidencial Ksenia Sobchak, por aparecer en un programa de televisión con un iPhone de Apple. ¡Nada menos que la competencia directa de Samsung!



Ksenia Sobchak, quien obtuvo dinero por parte de Samsung para promocionar sus productos en Rusia, apareció en una entrevista televisada manipulando un iPhone X. La imagen se volvió viral en cuestión de horas.



Enteresados del asunto, Samsung inició acciones legales contra Sobchak por 100 millones de rublos (aproximadamente 1.6 millones de dólares) por incumplimiento del contrato.



Las imágenes fueron compartidas por el diario británico The Mirror. No es la primera vez que Sobchak aparece con un móvil Apple en público, a pesar del contrato que tiene con Samsung.