El Samsung Galaxy Note 9 es un dispositivo móvil interesante debido al cambio que propuso con el S Pen, un gadget que ha sorprendido con nuevas funciones. Además de trazar líneas sobre la pantalla, el S Pen permite manipular el smartphone a la distancia, acceder a información de manera más fácil y otras facilidades que mejoran la experiencia del usuario.



Veamos a continuación un repaso por todas las cosas que puedes hacer con el S Pen del Samsung Galaxy Note 9.



Personalizar los clics para la función del control remoto S Pen

Ajustes> Funciones avanzadas> S Pen> S Pen remoto



La tecnología BLE (Bluetooth Low-Energy) hace del S Pen en un práctico control remoto que permite a los usuarios del Galaxy Note9 administrar varias funciones y aplicaciones dentro de un radio de 10 metros del dispositivo.



Los clics individuales y dobles pueden designar diferentes acciones, mientras que manteniendo presionado el botón del lápiz se puede asignar a la apertura de otras aplicaciones y las funciones del S Pen.



Las funciones de pulsación simple y doble del S Pen son compatibles con más de 10 aplicaciones y se espera que se amplíen a otras aplicaciones.



Ejecutar el Photo Drawing y Live Drawing



Las nuevas funciones Photo Drawing y Live Drawing del Samsung Galaxy Note9 ofrecen herramientas simples para los interesados en el diseño.



Ambos servicios tienen integrado el PENUP, una red social para que la gente creativa comparta imágenes creadas con el S Pen. Photo Drawing permite usar el S Pen para dibujar sobre las imágenes, como lo haría con una hoja de papel de calco.



Mientras tanto, Live Drawing permite ver cómo los experimentados artistas del S Pen crean impresionantes obras de arte. La amplia selección de tutoriales con el paso a paso de la función ofrece instrucciones simples para dibujar cualquier obra.



Hacer emojis más significativos



Live Message permite a los usuarios enviar fácilmente notas manuscritas, crear GIF animados y el emoticón perfecto para capturar la emoción que desean expresar. Esta característica fue recientemente enriquecida para el Galaxy Note9, con tres nuevos efectos de lápiz que suman un total de seis efectos y diversos colores para elegir.



Funciones especiales del S Pen



Screen off memo da la libertad de anotar recordatorios o ideas siempre que lo necesite, escribiendo directamente en la pantalla del dispositivo. La nota se puede fijar al AOD (Always On Display) y guardarse automáticamente en Samsung Notes.



Air Command

Ajustes > Funciones avanzadas > S Pen > Air command



El menú Air Command del S Pen ofrece a los usuarios un acceso instantáneo para algunas de sus funciones más convenientes. El menú se puede personalizar hasta con diez de las funciones y accesos directos más utilizados con el S Pen.



Air View

Configuraciones > Funciones avanzadas > S Pen > Air view



Air View ofrece información instantánea sobre el contenido de su teléfono, simplemente colocando el S Pen sobre el dispositivo. Con Air view se puede obtener una vista previa breve de la agenda en la aplicación calendario, el texto de las páginas web y miniaturas ampliadas de sus imágenes guardadas en la galería.