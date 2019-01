Samsung Galaxy S10 Plus aparece en supuesta foto filtrada en Reddit

El lanzamiento del Samsung Galaxy S10 Plus está cada vez más cerca. Su anuncio oficial está programado para el 20 de febrero en San Francisco, y mientras esperamos la llegada del móvil, en Internet ya rondan las filtraciones más interesantes.



Una de ellas es una supuesta imagen del Samsung Galaxy S10 Plus que ha sido compartida por un usuario de Reddit. La imagen muestra al smartphone con marcos muy reducidos, una perforación doble sobre la pantalla y una interfaz de usuario parecida al One UI.



Varios de la comunidad de Reddit han determinado, a partir de la imagen, que se trataría del Galaxy S10 Plus. Sin embargo, los detractores apuntan a que el móvil no cuenta con escáner de iris a diferencia de los modelos anteriores.



El Samsung Galaxy S10 Plus es una de las cuatro versiones que la compañía surcoreana lanzará el siguiente mes en Estados Unidos. La tecnología 5G es la más esperada en una versión premium de esta nueva serie.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S10 Plus