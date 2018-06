Samsung Galaxy S10 Plus traería una sorpresa interesante para posicionarse en el competitivo mundo de los smartphones .



Una filtración señala que el nuevo móvil contará con tecnología "Sound on Display” , la cual usa la propia pantalla del smartphone como altavoz, transmitiendo el sonido a través de los huesos de nuestra cara.



Se estima que el tamaño de la pantalla sea de 6.2 pulgadas y con una capacidad de reproducir un rango de los 100 a los 8000Hz



Demasiado futurista, ¿no? Recordemos que el "Sound on Display" se presentó en la Society of Information Displays (SID) del presente año. Al parecer, la firma surcoreana ha perfeccionado esta tecnología y haría que los bordes sean más reducidos.



No creas que Samsung es el primero en probar el "Sound on Display" . Ya el Vivo NEX presentó algo parecido bajo el nombre de "ScreenSoundCasting" .

