Samsung Galaxy S10 Plus al descubierto por estos supuestos renders oficiales

El Samsung Galaxy S10 Plus ya estaría al descubierto por completo tras esta nueva filtración a pocas semanas de su lanzamiento oficial. La nueva evidencia serían unos supuestos renders oficiales de prensa donde aparece el próximo dispositivo de la marca surcoreana.



Las imágenes del Samsung Galaxy S10 Plus coinciden con otras filtraciones anteriores. Lo que ya está casi confirmado es el doble agujero en pantalla y tres cámaras en la trasera del móvil.



El Samsung Galaxy S10 Plus traerá dos agujeros en la pantalla para integrar las dos cámaras frontales de 8 MP + 5 MP. El motivo de este diseño es reducir los bieseles del móvil para llegar a un panel frontal de 6.4 pulgadas, supuestamente Super AMOLED con resolución QHD+.



Acerca de la parte trasera del Samsung Galaxy S10 Plus, los renders dan cuenta de tres cámaras con flash LED. No se observa un lector de huellas, por lo que es presumible que esté debajo de la pantalla.



El lanzamiento del Samsung Galaxy S10 Plus, así como de sus otras versiones, está programado para el 20 de febrero.