Siguen las filtraciones con el Samsung Galaxy S10. Ahora, la novedad es que el futuro smartphone de la firma surcoreana tendrá hasta cuatro modelos diferentes.



Un reporte de xda-developers ha descubierto varias menciones al Samsung Galaxy S10 en la actualización del Android 9 Pie. Ha llamado la atención la aparición de los cuatro modelos diferentes, uno en especial con soporte 5G.



Los nombres en clave de los posibles Samsung Galaxy S10 son beyond 0, beyond 1, beyond 2 y beyond 2 5G. Cabe precisar que cada número del nombre en clave corresponde al modelo más sencillo del Galaxy S10. Entonces, el beyond 0 podría corresponderse con el modelo de 5.8 pulgadas y cámara trasera simple.



El modelo 1 sería el terminal con mismo tamaño que el 0 y con doble cámara trasera. El número 2 correspondería al Galaxy S10+ con pantalla de 6.44 pulgadas, cámara frontal doble y cámara trasera triple.



Los rumores apuntan a que los cuatro modelos tendrán procesadores de próxima generación de Samsung o Qualcomm, como el Exynos 9820 o Snapdragon 8150, respectivamente. El modelo 5G sería un caso especial, por lo que contaría con Qualcomm Snapdragon X50 o el Samsung Exynos 5100.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.